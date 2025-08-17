ຂ່າວສານ
ຮັບປະກັນໃຫ້ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດທີ 2 ກັນຍາ ດຳເນີນໄປຢ່າງສຳເລັດຜົນ ແລະ ປອດໄພ
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ຄະນະຊີ້ນຳໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວຽກງານກະກຽມສະເຫຼີມສະຫຼອງ 80 ປີແຫ່ງວັນການປະຕິວັດເດືອນສິງຫາ ແລະ ວັນຊາດ ຫວຽດນາມ ພວມຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຮີບດ່ວນ ແລະ ຄົບຊຸດ,ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ວາງອອກ. ວຽກງານໂຄສະນາໄດ້ຮັບການປະຕິບັດເປັນຢ່າງດີ, ໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເປັນການສຶກສາອົບຮົມດ້ານແນວຄິດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລຸ້ນໜຸ່ມເພື່ອມຸ່ງໄປເຖິງເຫດການ.
ກ່າວຄຳເຫັນສະຫລຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານເຈີນເກີມຕູ້,ຜູ້
ປະຈຳການຄະນະເລຂາທິການສູນກາງພັກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນ ແຟ້ນ ເພື່ອເຮັດສຳເລັດບັນດາໜ້າ ທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອຂອງເຫດການ. ບັນດາວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວໂຄສະນາ ຕ້ອງຮັບປະກັນການເຜີຍແຜ່ຢ່າງກ້ ວາງຂວາງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ໂຄສະນາບັນດາເຫດການທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ ທ້ອງຖິ່ນ, ກະຊວງ, ຂະແໜງການ; ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຫວຽດນາມ ແລະ ສະຖານີໂທລະພາບຫວຽດນາມ ຕ້ອງເປັນເອກະພາບກັນແຜນການຖ່ າຍທອດສົດ