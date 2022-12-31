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ຂ່າວສານ

ຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ

ປີ 2023, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄົນພິການ ໄດ້ວາງອອກບາງໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ໃນນັ້ນ, ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄົນພິການ.
  ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານກ່ຽວກັບຄົນພິການປີ 2022 ແລະ ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃຫ້ປີ 2023 (ພາບ: TTXVN)  

ປີ 2022, ວຽກງານຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມຕາມລັດຖະທຳມະນູນ, ໃນນັ້ນມີວຽກງານຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມໃຫ້ແກ່ຄົນພິການໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຮອບດ້ານ, ຄົບຊຸດ, ເປັນເຈົ້າການ. ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນໂດຍຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄົນພິການ ຫວຽດນາມ ຍົກອອກມາທີ່ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານກ່ຽວກັບຄົນພິການປີ 2022  ແລະ ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃຫ້ປີ 2023, ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານນາງ ຟ້າມທິຫາຍຮ່າ, ຮອງຫົວໜ້າກົມອຸປະກະລະສັງຄົມ, ກະຊວງແຮງງານ, ທະຫານເສຍອົງຄະ ແລະ ສັງຄົມ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ກ່ຽວກັບການໜູນຊ່ວຍການດຳລົງຊີວິດ, ປົວແປງເງື່ອນໄຂດຳເນີນຊີວິດໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ, ຄຽງຂ້າງແຫຼ່ງກຳລັງຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດແລ້ວ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງຄົນພິການໄດ້ຕັ້ງໜ້າລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງຈາກສັງຄົມ ເພື່ອປົວແປງຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ເງື່ອນໄຂດຳເນີນຊີວິດໃຫ້ແກ່ຄົນພິການ. ໃນນັ້ນ, ສະມາຄົມອຸປະກະລະສັງຄົມ ແລະ ເດັກກຳພ້າ ຫວຽດນາມ ຂົນຂວາຍໄດ້ເງິນຈຳນວນ 559 ຕື້ດົ່ງ; ສະມາຄົມຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກທາດພິດສີສົ້ມດີໂອສິນ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາສະມາຄົມສະມາຊິກຂົນຂວາຍການອຸປະຖຳໄດ້ເງິນຈຳນວນ 555 ຕື້ດົ່ງ…”

ປີ 2023, ຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄົນພິການ ໄດ້ວາງອອກບາງໜ້າທີ່ຈຸດສຸມ, ໃນນັ້ນ, ສຸມໃສ່ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງບັນດາຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວຂ້ອງເຖິງຄົນພິການ ເພື່ອຮັບປະກັນລັກສະນະເປັນໄປໄດ້ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານກ່ຽວກັບຄົນພິການປີ 2022 ແລະ ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃຫ້ປີ 2023

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບວຽກງານກ່ຽວກັບຄົນພິການປີ 2022 ແລະ ທິດທາງ, ໜ້າທີ່ໃຫ້ປີ 2023

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ລາຄາສູງບົດບາດຂອງສະມາຄົມນັກຮົບເກົ່າ ຫວຽດນາມ, ສະເໜີໃຫ້ສະມາຄົມຈົ່ງປະຕິບັດບົດບາດແກ່ນສານດ້ານການເມືອງເປັນຢ່າງດີກວ່າ.
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