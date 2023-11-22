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ຂ່າວສານ

ຮັດ​ແໜ້ນ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ຄວາມ​ສາ​ມັກ​ຄີ​ພິ​ເສດ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ແຂວງ ກວ໋າງ​ບິ່ງ ແລະ ຄຳ​ມ່ວນ

ກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ ໄດ້ມອບກິດຈະກຳ “ແສງສະຫວ່າງເຂດຊາຍແດນ” ແລະ ປະຕູໂຂງບ້ານໃຫ້ປະຊາຊົນຊາຍແດນກຸ່ມບ້ານຫຼັງຄັງ. ບັນດາກິດຈະກຳໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດດ້ວຍການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການໜູນຊ່ວຍຂອງກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ, ຜູ້ອຸປະຖຳ ແລະ ການປະກອບເຫື່ອແຮງຂອງປະຊາຊົນສອງຟາກຊາຍແດນ.
ພິທີເປີດນຳໃຊ້ ແລະ ມອບກິດຈະກຳ “ແສງສະຫວ່າງເຂດຊາຍແດນ” ແລະ ປະຕູໂຂງບ້ານໃຫ້ປະຊາຊົນຊາຍແດນກຸ່ມບ້ານຫຼັງຄັງ (ພາບ:TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 22 ພະຈິກ, ຢູ່ກຸ່ມບ້ານ ຫຼັງຄັງ, ເມືອງ ບົວລະພາ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ຄະນະຜູ້ແທນແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຫົວໜ່ວຍອຸປະຖຳ ໄດ້ສົມທົບກັນຈັດພິທີມອບຂອງຂວັນ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້, ມອບກິດຈະກຳພົນລະເຮືອນໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງ, ປະຊາຊົນກຸ່ມບ້ານ ຫຼັງຄັງ. ນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແຮກສ່ຽວກຸ່ມຊຸມຊົນລະຫວ່າງສອງຊາຍແດນ, ຜ່ານນັ້ນ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນສ້າງ ແລະ ປັບປຸງສາຍພົວພັນອັນສະໜິດແໜ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ ອ້າຍນ້ອງເວົ້າລວມ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງປະຊາຊົນມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນເວົ້າສະເພາະ.

ທີ່ພິທີ, ກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ ໄດ້ມອບກິດຈະກຳ “ແສງສະຫວ່າງເຂດຊາຍແດນ” ແລະ ປະຕູໂຂງໃຫຍ່ບ້ານໃຫ້ປະຊາຊົນຊາຍແດນກຸ່ມບ້ານຫຼັງຄັງ. ບັນດາກິດຈະກຳໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດດ້ວຍການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈ, ການໜູນຊ່ວຍຂອງກຳລັງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ກວ໋າງບິ່ງ, ຜູ້ອຸປະຖຳ ແລະ ການປະກອບເຫື່ອແຮງຂອງປະຊາຊົນສອງຟາກຊາຍແດນ, ດ້ວຍມູນຄ່າທັງໝົດປະມານ 250 ລ້ານດົ່ງ (ກວ່າ 10.000 USD).

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​ແກ່​ການ​ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຫວຽດ​ນາມ ຍາມ​ໃດ​ກໍ​ຖື​ເປັນ​ສຳ​ຄັນ ແລະ ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ​ແກ່​ການ​ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ

ຫວຽດນາມ ຍາມໃດຖືເປັນສຳຄັນ ແລະ ໃຫ້ບຸລິມະສິດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ວຽກງານເພີ່ມພູນຄູນສ້າງສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ.
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