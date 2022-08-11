ຂ່າວສານ
ຮັດແໜ້ນນ້ຳໃຈສາມັກຄີ ລະຫວ່າງ ອະນຸຊົນສາມປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ
ງານມະໂຫລານແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້, ອະນຸຊົນສາມປະເທດເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຮຽນຮູ້ເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ປະກອບສ່ວນສຶກສາອົບຮົບພວກນ້ອງນ້ອຍກ່ຽວກັບການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອແບບພິເສດ.
ຄະນະຜູ້ແທນບັນດາປະເທດ ຮັບດອກໄມ້ທີ່ລະນຶກ
ວັນທີ 10 ສິງຫາ, ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ, ສູນກາງຄະນະຊາວໜຸ່ມກອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນໄດ້ຈັດຕັ້ງພິທີໄຂງານມະໂຫລານ ອະນຸຊົນສາມປະເທດຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ ປີ 2022 ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ອ້ອມແຂນເພື່ອນມິດ” ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນ້ອງນ້ອຍ 185 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານຮັກຜິດຊອບ 34 ຄົນທີ່ມາຈາກ 3 ປະເທດ. ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວແທດຈິງ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ “ປີສາມັກຄີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ 2022”, ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 60 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ລາວ (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 ປີແຫ່ງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ ລາວ (18/7/1977 - 18/7/2022); ປີມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ 2022, 55 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ(24/6/1967 - 24/6/2022).
ງານມະໂຫລານແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້, ອະນຸຊົນສາມປະເທດເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນ, ຮຽນຮູ້ເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ປະກອບສ່ວນສຶກສາອົບຮົບພວກນ້ອງນ້ອຍກ່ຽວກັບການພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອແບບພິເສດ. ຈາກນັ້ນ, ຢັ້ງຢືນການຕັດສິນໃຈ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດປະຈັນບານຂອງລຸ້ນໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ, ລາວ, ກຳປູເຈຍ ຕື່ມອີກ ໃນການຮັກສາເພີ່ມທະວີການພົວພັນມິດຕະພາບ, ນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ໃຫ້ແໜ້ນແຟ້ນກ່ວາອີກ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)