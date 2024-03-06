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ຂ່າວສານ

ຮັດ​ແໜ້ນ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ - ກຳ​ປູ​ເຈຍ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວໃນການຈັດຕັ້ງສຳເລັດບັນດາເຫດການ ທາງການທະຫານ - ປ້ອງກັນຊາດ ໃນຂອບເຂດ ອາຊຽນ 2024.
ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ພົບປະກັບທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວົງແຄບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ (ADMM ວົງແຄບ) ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ແລະ ທ່ານພົນເອກ Tea Seiha ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວໃນການຈັດຕັ້ງສຳເລັດບັນດາເຫດການ ທາງການທະຫານ - ປ້ອງກັນຊາດ ໃນຂອບເຂດ ອາຊຽນ 2024. ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາເນື້ອໃນ: ວຽກງານການເມືອງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ້ອງຊາຍແດນ, ບຳລຸງສ້າງ, ຝືກອົບຮົບພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ.

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານພົຍເອກ  Tea Seiha, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ຖືວ່າ ກອງທັບສອງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ມູນເຊື້ອຮ່ວມມື, ສາມັກຄີ, ສະໜິດຕິດພັນ, ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນຂອງການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ຜັນຂະຫຍາຍການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆສະເຫຼີມສະຫຼອງ 70 ປີແຫ່ງວັນໄຊຊະນະດ້ຽນບຽນຝູ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມອບຂອງຂວັນ 500 ພູດ ແລະ ເງິນສົດມອບໃຫ້ແມ່ ຂອງນັກຮົບທີ່ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພື່ອຊາດ, ຄອບຄົວເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍ, ແມ່ຍິງທຸກຍາກ, ແມ່ຍິງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.
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