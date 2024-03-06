ຂ່າວສານ
ຮັດແໜ້ນການພົວພັນຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ - ກຳປູເຈຍ
ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມວົງແຄບ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອາຊຽນ (ADMM ວົງແຄບ) ຢູ່ຫຼວງພະບາງ ລາວ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ມີນາ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການພົບປະສອງຝ່າຍກັບທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວ ແລະ ທ່ານພົນເອກ Tea Seiha ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ກຳປູເຈຍ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານພົນເອກ ຈັນສະໝອນ ຈັນຍາລາດ, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລາວໃນການຈັດຕັ້ງສຳເລັດບັນດາເຫດການ ທາງການທະຫານ - ປ້ອງກັນຊາດ ໃນຂອບເຂດ ອາຊຽນ 2024. ສອງຝ່າຍໄດ້ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບທິດທາງການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພິເສດແມ່ນບັນດາເນື້ອໃນ: ວຽກງານການເມືອງ, ການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປ້ອງຊາຍແດນ, ບຳລຸງສ້າງ, ຝືກອົບຮົບພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນຊາດ.
ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານພົຍເອກ Tea Seiha, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນເຕິນເກືອງ ຖືວ່າ ກອງທັບສອງປະເທດຕ້ອງສືບຕໍ່ມູນເຊື້ອຮ່ວມມື, ສາມັກຄີ, ສະໜິດຕິດພັນ, ແມ່ນເສົາຄ້ຳສຳຄັນຂອງການພົວພັນຖານບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອັນດີງາມ, ມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ, ຍືນຍົງຍາວນານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ.