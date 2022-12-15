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ຂ່າວສານ

ຮັດແໜ້ນການຮ່ວມມືສາມຝ່າຍກຳປູເຈຍ-ລາວ-ຫວຽດນາມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນອາຊຽນ-ອີຢູ ຄົບຮອບ 45ປີ ທີ່ນະຄອນ Brussels ປະເທດແບນຊິກ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 14 ທັນວານີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ໄດ້ມີການພົບປະກັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ສົມເດັດ ຮຸນແຊນ.
  ການພົບປະກັນລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈີງ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ສົມເດັດ ຮຸນແຊນ  

ນີ້ແມ່ນການພົບປະສາມຝ່າຍຄັ້ງທຳອິດລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານ ນັບແຕ່ໂລກລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ.   ທີ່ການ ພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈີງ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກຳປູເຈຍ ສົມເດັດ ຮຸນແຊນ ໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືກໍ່ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ ແລະ ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຕິດພັນກັບການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ; ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຈອດກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຂອງ 3 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ, ຖືນີ້ແມ່ນບັນດາບຸລິມະສິດຍຸດທະສາດຂອງ 3 ປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 3 ທ່ານເຫັນດີສືບຕໍ່ຮັກສາການພົບປະສອງຝ່າຍ ແລະ ສາມຝ່າຍເປັນປົກກະຕິ, ໃນນັ້ນມີການສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມສຸດຍອດເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກຳປູເຈຍ - ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 12 (ຢູ່ກຳປູເຈຍ) ແລະ ເລັ່ງລັດຜັນຂະຫຍາຍແຜນການເຄື່ອນໄຫວເຊື່ອມຕໍ່ 3 ພື້ນຖານເສດຖະກິດ CLV ໃນປີ 2030.

ປຶກສາຫາລືບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ການນຳ 3 ປະເທດຢືນຢັນຈະສືບຕໍ່ສົມທົບກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນດາບັນຫາພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະກອບສ່ວນຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ, ເປັນເອກະພາບ ແລະ ບົດບາດເປັນໃຈກາງຂອງ ອາຊຽນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການປະກອບສ່ວນຂອງລາວໃນບົດບາດເປັນຜູ້ປະສານງານການພົວພັນອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ, ຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍ ລາວ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ປະທານອາຊຽນ ໃນປີ 2024 ໃຫ້ສຳເລັດຜົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຍົກ​ອອກສານ​ 5 ປະ​ການ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອາ​ຊຽນ - ອີ​ຢູ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ຍົກ​ອອກສານ​ 5 ປະ​ການ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ອາ​ຊຽນ - ອີ​ຢູ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 13 ທັນວາ, ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບຣຸກແຊນ, ປະເທດ ແບນຊິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທຸລະກິດ ສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ (ອາຊຽນ - ອີຢູ) ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ເພີ່ມທະວີດ້ານການຄ້າ ອາຊຽນ - ອີຢູ: ພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ”. ນີ້ແມ່ນກອງປະຊຸມຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 45 ປີ ແຫ່ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອີຢູ.
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