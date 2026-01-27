Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວາ ສິ້ນສຸດໄລຍະ 2021 – 2025 ສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນ, ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ 2025 ບັນລຸລະດັບ 8,02%, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາບຸກທະລຸ, ການເຕີບໂຕໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: VOV)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານເສດຖະກິດມະຫາພາກ (ຄະນະຊີ້ນຳ), ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳ.

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວາ ສິ້ນສຸດໄລຍະ 2021 – 2025 ສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນ, ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ 2025 ບັນລຸລະດັບ 8,02%, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາບຸກທະລຸ, ການເຕີບໂຕໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປີການເງິນເປີດກວ້າງ, ມີຈຸດສຸມ,ດ້ວຍບັນດານະໂຍບາຍພາສີ, ຄ່າທຳນຽບເໝາະສົມຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ 2 ຕົວເລກ, ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕ; ມີບັນດາມາດຕະການເພີ່ມລາຍຮັບ, ປະຢັດລາຍຈ່າຍ, ໃນນັ້ນເພີ່ມລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ.

ພັດທະນາຕະຫຼາດຄຳ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຕະຫຼາດແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍທີ່ດິນ, ເຮືອນຢູ່…ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຕ້ອງຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ທຸກຂະແໜງການ, ຂົງເຂດ, ບົນພື້ນຖານນັ້ນພັດທະນາຕະຫຼາດໂປ່ງໃສ, ປອດໄພ, ເປີດເຜີຍ, ອີງຕາມການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການບໍລິຫານ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ໂຕ​ເລິມ ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່,ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສ​ປ.ຈີນ ສີຈິ້ນ​ຜິງ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ໂຕ​ເລິມ ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ກັບ​ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່,ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສ​ປ.ຈີນ ສີຈິ້ນ​ຜິງ

ພັກ ແລະ ລັດ ຫວຽດນາມ ຍາມໃດກໍ່ພ້ອມກັບພັກ ແລະ ລັດ ຈີນ ຮັດແໜ້ນການພົວພັນສອງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳນຳພາຂອງພັກ, ການຮ່ວມເດີນທາງ, ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນບົນເສັ້ນທາງຫັນບັນດາຄາດຫວັງ, ວິໄສທັດພັດທະນາ ເຊິ່ງສອງພັກ, ສອງລັດກຳນົດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
