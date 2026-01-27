ຂ່າວສານ
ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້, ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງກອນ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານເສດຖະກິດມະຫາພາກ (ຄະນະຊີ້ນຳ), ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 2 ຂອງ ຄະນະຊີ້ນຳ.
ທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວາ ສິ້ນສຸດໄລຍະ 2021 – 2025 ສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນສຳຄັນ, ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ 2025 ບັນລຸລະດັບ 8,02%, ສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ໄລຍະພັດທະນາບຸກທະລຸ, ການເຕີບໂຕໂດຍໄວ, ຍືນຍົງ. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຊີ້ນຳສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປີການເງິນເປີດກວ້າງ, ມີຈຸດສຸມ,ດ້ວຍບັນດານະໂຍບາຍພາສີ, ຄ່າທຳນຽບເໝາະສົມຮັບໃຊ້ການພັດທະນາ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ 2 ຕົວເລກ, ມຸ່ງໄປເຖິງບັນດາກຳລັງໜູນການເຕີບໂຕ; ມີບັນດາມາດຕະການເພີ່ມລາຍຮັບ, ປະຢັດລາຍຈ່າຍ, ໃນນັ້ນເພີ່ມລາຍຈ່າຍໃຫ້ແກ່ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ບັນດາກຳລັງໜູນເຕີບໂຕ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ.
ພັດທະນາຕະຫຼາດຄຳ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຕະຫຼາດອະສັງຫາລິມະຊັບ, ຕະຫຼາດແລກປ່ຽນຄ້າຂາຍທີ່ດິນ, ເຮືອນຢູ່…ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງຕ້ອງຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ສ້າງຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ທຸກຂະແໜງການ, ຂົງເຂດ, ບົນພື້ນຖານນັ້ນພັດທະນາຕະຫຼາດໂປ່ງໃສ, ປອດໄພ, ເປີດເຜີຍ, ອີງຕາມການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຫຼຸດຜ່ອນລະບຽບການບໍລິຫານ ເຮັດໃຫ້ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.