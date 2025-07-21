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ຂ່າວສານ

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເຈິ່ນ​ຮົ່ງ​ຮ່າ ຊີ້​ນຳ​ວຽກ​ງານ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີບ​ເຫດເຮືອທ່ອງ​ທ່ຽວ​ລົ້ມຢູ່​ອ່າວ ຮະ​ລອງ

ວັນທີ 19 ກໍລະກົດ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ເຮືອທ່ອງທ່ຽວລົ້ມຢູ່ເຂດເກາະ ຕີຕົບ, ແຂວງ ກວ໋າງນິງ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ລົງຊີ້ນຳວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບໂດຍກົງຢູ່ພື້ນທີ່ເກີດເຫດ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ລົງຊີນຳວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບໂດຍກົງຢູ່ ຮະລອງ (ພາບ: VGP)

ນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ເນັ້ນໜັກວ່າ ເປົ້າໝາຍສູງສຸດແມ່ນພະຍາຍາມຊອກຫາໄວທີ່ສຸດ ເພື່ອຫວັງວ່າ ຈະກູ້ຊີບໄດ້ຜູ້ຍັງມີຊີວິດຢູ່ ແລະ ຊອກຫາຊາກສົບຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍທັງໝົດ. ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍໃສ່ໃຈວ່າ ຢູ່ເຂດດິນຕໍ່ແຜ່ນ, ແຂວງ ກວ໋າງນິງ ຕ້ອງກະກຽມຕ້ອນຮັບຍາດພີ່ນ້ອງຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍມາຮັບຊາກສົບຂອງພີ່ນ້ອງຕົນ; ດຳເນີນບັນດາບັ້ນເຄື່ອນໄຫວລະດົມກຳລັງໃຈ, ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ເບິ່ງແຍງໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວຂອງຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍ.

ພາຍຫຼັງຄວາມມານະພະຍາຍາມຂອງກຳລັງເຈົ້າໜ້າທີ່, ໃນເວລາ 2 ໂມງ 02 ນາທີ່ຂອງວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ເຮືອທ່ອງທ່ຽວ ວິ້ງແຊງ 58 ໝາຍເລກ QN-7105 ໄດ້ຮັບການຍົກຂຶ້ນຈາກນ້ຳ ແລະ ນຳເຂົ້າຝັ່ງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສືບຕໍ່ສືບສວນ. ຮອດຈຸດເວລາປັດຈຸບັນ, ຜູ້ປະສົບເຄາະຮ້າຍທີ່ໄດ້ຮັບການຊອກຫາກູ້ໄພກູ້ຊີບ ແມ່ນ 47 ຄົນ. ໃນນັ້ນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 37 ຄົນ ແລະ 10 ຄົນໄດ້ຮັບການກູ້ເອົາຊີວິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຈ້ງ​ການກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 12 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ຊຸດ​ທີ XIII

ແຈ້ງ​ການກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 12 ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ສູນ​ກາງ​ພັກ ຊຸດ​ທີ XIII

ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 12 ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຊຸດທີ XIII ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແຕ່ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ ຮອດວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2025 ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກຄອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນປະທານ ແລະ ມີບົດກ່າວຄຳເຫັນສຳຄັນໄຂ ແລະ ປິດກອງປະຊຸມ.
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