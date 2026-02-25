ຂ່າວສານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ: ກະກຽມບັ້ນກວດກາຄັ້ງທີ 5 ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ ຢ່າງຮອບດ້ານ 25/02/2026 ຕອນບ່າຍວັນທີ 24 ກຸມພາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 31 ຂອງຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຕ້ານການຂຸດຄົ້ນສິນທະເລແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມຂໍ້ກຳນົດ (ຄະນະຊີ້ນຳແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ IUU). ບັນຍາກາດການເຮັດວຽກ (ພາບ: VOV) ຕາມບົດລາຍງານຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແລ້ວ, ທາງກະຊວງໄດ້ປະກາດໃຊ້ແຜນການກວດກາ, ກວດສອບຈຸດສູງ ແລະ ຈັດແບ່ງວຽກງານໃຫ້ແກ່ 7 ກະຊວງ, ຂະແໜງການ ລວມມີ: ກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຍຸຕິທຳ, ຕຳຫຼວດ, ປະກອບປະເທດ, ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຢີ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ກວດກາລັດຖະບານ) ປະຕິບັດການກວດກາຢູ່ 15 ທ້ອງຖິ່ນຈຸດສຸມນັບແຕ່ນີ້ຮອດວັນທີ 9 ມີນາ; ສົ່ງໜັງສືທາງລັດຖະການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາແຂວງ, ນະຄອນແຄມທະເລ, ເຕົ້າໂຮມເຮືອຫາປາເພື່ອກວດກາວຽກງານຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ, ກະກຽມເຮັດວຽກກັບຄະນະກວດກາຄັ້ງທີ 5 ຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC). ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເຈິ່ນຮົ່ງຮ່າ ສະເໜີໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນສຳຫຼວດກວດຄືນບົດລາຍງານອະພິປາຍທັງໝົດ ເຊິ່ງ EC ມີຄວາມສົນໃຈ; ສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັ້ນກວດກາຈຸດສູງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU; ຂົງເຂດວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຢີ, ຕ້ອງສົມທົບກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເຮັດແຈ້ງລັກສະນະເຊື່ອມຕໍ່, ເຊື່ອມຈອດຂອງບັນດາລະບົບ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)