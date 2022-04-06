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ຂ່າວສານ

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະສັງສັນເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay Tet ຂອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະເພນີ Chol Chnam Thmay ຂອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ 2022, ຕອນບ່າຍວັນທີ 5/4, ຢູ່ແຂວງຊອກຈັງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງງານພົບປະສັງສັນເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ.

ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະເພນີ Chol Chnam Thmay ຂອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ 2022, ຕອນບ່າຍວັນທີ 5/4, ຢູ່ແຂວງຊອກຈັງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງງານພົບປະສັງສັນເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ.

    

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາພະສົງສຳມະເນັນ ແລະ ຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍ ຕົນເອງ, ສີສັນວັດທະນະທຳອັນດີງາ ແລະ ມູນເຊື້ອຮັກຊາດ... ເພື່ອປະກອບສ່ວນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນປະເທດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ. ທ່ານເລຂາຄະນະພັກແຂວງໆຊອກຈັງ ເລີມວັນເມີ້ນ ປາດຖະໜາວ່າ ພັກ, ລັດ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍແຂວງຊອກຈັງໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການສ້າງແຂວງໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ. 

     ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດເຈີນແທງເໝິ້ນ ກໍໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay Tet ແດ່ຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ໃນແຂວງອານຢາງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປານາມາ

ເພີ່ມທະວີການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ປານາມາ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 5/4, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານນາງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ປານາມາ Érika Mouynes ເນື່ອງໃນໂອກາດມາຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ.
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