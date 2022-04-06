ຂ່າວສານ
ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ເຂົ້າຮ່ວມການພົບປະສັງສັນເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay Tet ຂອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ
ເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ປະເພນີ Chol Chnam Thmay ຂອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ 2022, ຕອນບ່າຍວັນທີ 5/4, ຢູ່ແຂວງຊອກຈັງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງງານພົບປະສັງສັນເນື່ອງໃນໂອກາດບຸນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay ຂອງຊາວເຜົ່າ ຂະແມ.
ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ນີ້, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມບິ່ງມິງ ປາດຖະໜາວ່າ ບັນດາພະສົງສຳມະເນັນ ແລະ ຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອສາມັກຄີ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍ ຕົນເອງ, ສີສັນວັດທະນະທຳອັນດີງາ ແລະ ມູນເຊື້ອຮັກຊາດ... ເພື່ອປະກອບສ່ວນປະຕິບັດບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນປະເທດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ. ທ່ານເລຂາຄະນະພັກແຂວງໆຊອກຈັງ ເລີມວັນເມີ້ນ ປາດຖະໜາວ່າ ພັກ, ລັດ ຈະສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່, ໜູນຊ່ວຍແຂວງຊອກຈັງໃນຂະບວນວິວັດແຫ່ງການສ້າງແຂວງໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ.
ໃນຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ທ່ານຮອງປະທານຜູ້ປະຈຳການສະພາແຫ່ງຊາດເຈີນແທງເໝິ້ນ ກໍໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ, ອວຍພອນປີໃໝ່ Chol Chnam Thmay Tet ແດ່ຊາວເຜົ່າ ຂະແມ ໃນແຂວງອານຢາງ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)