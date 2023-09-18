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ຂ່າວສານ

ອ່າວ ຮ້າລອງ -ກາດບ່າ ກາຍເປັນມໍລະດົກທຳມະຊາດໂລກ

ວັນທີ 16 ກັນຍາ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ Riyadh ຂອງ ຊາອຸດີ ອາຣັບບີ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຂອງ ຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ຈັດຕັ້ງການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ສປຊ (UNESCO) ໄດ້ຜ່ານສຳເນົາເອກະສານສະເຫນີ, ຮັບຮອງອ່າວ ຮ້າລອງ ໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ ຂຶ້ນກັບແຂວງ ກວ໊າງນິງ ແລະ ນະຄອນຫາຍຟ່ອງ ແມ່ນມໍລະດົກທຳມະຊາດໂລກ.
ອ່າວ ຮ້າລອງ: ພາບ: Đức Hạnh/BNEWS/TTXVN

ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ຢູ່ Riyadh ຄັ້ງນີ້ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບັນດາອົງການວິຊາສະເພາະ, 21 ປະເທດສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກ ພາຍຫລັງໄດ້ຈັດເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ມໍລະດົກໂລກ. ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດສາກົນ ແລະ ປະເທດສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງຄຸນຄ່າມໍລະດົກ, ສະຫນັບສະຫນູນອ່າວ ຮ້າລອງ - ໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ ກາຍເປັນ ມໍລະດົກທຳມະຊາດໂລກ ພ້ອມທັງປາດຖະຫນາຢາກໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມມໍລະດົກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ແລກ​ປ່ຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ການ​ສຶກ​ສາ

ຫວຽດ​ນາມ ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ ອາ​ຊຽນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ ແລກ​ປ່ຽນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ການ​ສຶກ​ສາ

ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການແບ່ງປັນ ທີ່ສຸມໃສ່ເຂົ້າບັນດາສິ່ງທ້າທາຍ, ກາລະໂອກາດຂອງຄູສອນໃນວິວັດທະນາການຕອບສະໜອງບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວິວັດທະນາການປ່ຽນແປງໃໝ່ການສຶກສາ.
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