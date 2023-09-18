ຂ່າວສານ
ອ່າວ ຮ້າລອງ -ກາດບ່າ ກາຍເປັນມໍລະດົກທຳມະຊາດໂລກ
ທີ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ 45 ຂອງຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ຢູ່ Riyadh ຄັ້ງນີ້ ຄະນະຜູ້ແທນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບບັນດາອົງການວິຊາສະເພາະ, 21 ປະເທດສະມາຊິກຂອງ ຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ເພື່ອສະຫນອງຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກ ພາຍຫລັງໄດ້ຈັດເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ມໍລະດົກໂລກ. ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ນັກວິທະຍາສາດສາກົນ ແລະ ປະເທດສະມາຊິກ ຄະນະກຳມະການມໍລະດົກໂລກ ລ້ວນແຕ່ຕີລາຄາສູງຄຸນຄ່າມໍລະດົກ, ສະຫນັບສະຫນູນອ່າວ ຮ້າລອງ - ໝູ່ເກາະ ກາດບ່າ ກາຍເປັນ ມໍລະດົກທຳມະຊາດໂລກ ພ້ອມທັງປາດຖະຫນາຢາກໄດ້ໄປຢ້ຽມຊົມມໍລະດົກໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.