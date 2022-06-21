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ຂ່າວສານ

ອ່າວ​ຮະ​ລອງ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ແຂກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ບັນ​ລຸລະ​ດັບ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ນັບ​ແຕ່​ເວ​ລາ​ເປີດ​ປະ​ຕູ​ຄືນ​ໃໝ່

ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ, ແຂວງ ກ໋ວາງນິງຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວປະມານ 160.000 ເທື່ອຄົນ ມາຢ້ຽມຊົມບັນດາທັດສະນີຍະພາບ, ເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ໃນບໍລິເວນແຂວງ.
  ບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ກ໋ວາງນິງ (ພາບ: VOV)  

ໂດຍສະເພາະອ່າວຮະລອງໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກ່ວາ 53.000 ເທື່ອຄົນ, ເຊິ່ງແມ່ນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດນັບແຕ່ເວລາເປີດປະຕູການທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່ (15 ມິນາ) ແລະ ເກືອບເທົ່າກັບລະດັບກ່ອນເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19. ບັນດາສະຖານທີ່ຄື: ຫໍພິພິທະພັນ, ເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ອຽນຕື, ເຂດຫຼະລິ້ນບັນເທິງໃນບໍລິເວນລ້ວນແຕ່ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຊື້ຂາຍ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ທ່ານ ຈິ້ງດັ່ງແທັງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກ໋ວາງນິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນເພື່ອພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ອ່າວຮະລອງຍັງມີຢູ່. ຍ້ອນວ່າ ປັດຈຸບັນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢາມແຂວງກ໋ວາງນິງ ສ່ວນຫຼາຍໄປຢ້ຽມຊົມບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຖ້ຳ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບການອາບນ້ຳທະເລຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ນັບທັງການທ່ອງທ່ຽວກິລາຜະຈົນໄພ ແລະ ວັດທະນະທຳປະຊາຄົມຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຄືນໃໝ່. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພວກເຮົາພ້ອມກັບຄະນະຄຸ້ມຄອງອ່າວຮະລອງຈະຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງບັນດາແຜນການເພື່ອຮັບປະກັນ ອ່າວຮະລອງພັດທະນາແບບຍືນຍົງ .

ໃນປີນີ້, ແຂວງກ໋ວາງນິງ ວາງເປົ້າໝາຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກ່ວາ 10 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ໄລ່ຮອດຈຸດເວລານີ້, ແຂວງກ໋ວາງນິງໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກ່ວາ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການ​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ການ​ນຳ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຜູ້​ມີ​ສິດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ

ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມບິ່ງມິງ ໄດ້ພົບປະກັບຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ ເມືອງ ເດິດໂດ, ແຂວງບ່າເຣ້ຍ - ຫວູງເຕົ່າ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສາໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ XV.
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ບົດອ່ານຫຼາຍ

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ບໍລິການຮູບພາບ


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