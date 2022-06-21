ຂ່າວສານ
ອ່າວຮະລອງຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວບັນລຸລະດັບສະຖິຕິນັບແຕ່ເວລາເປີດປະຕູຄືນໃໝ່
ໂດຍສະເພາະອ່າວຮະລອງໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກ່ວາ 53.000 ເທື່ອຄົນ, ເຊິ່ງແມ່ນຈຳນວນຫຼາຍທີ່ສຸດນັບແຕ່ເວລາເປີດປະຕູການທ່ອງທ່ຽວຄືນໃໝ່ (15 ມິນາ) ແລະ ເກືອບເທົ່າກັບລະດັບກ່ອນເກີດພະຍາດໂຄວິດ - 19. ບັນດາສະຖານທີ່ຄື: ຫໍພິພິທະພັນ, ເຂດປູສະນີຍະສະຖານ ອຽນຕື, ເຂດຫຼະລິ້ນບັນເທິງໃນບໍລິເວນລ້ວນແຕ່ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢ້ຽມຊົມ ແລະ ຊື້ຂາຍ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ທ່ານ ຈິ້ງດັ່ງແທັງ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກທ່ອງທ່ຽວແຂວງ ກ໋ວາງນິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນເພື່ອພັດທະນາບັນດາຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວຢູ່ອ່າວຮະລອງຍັງມີຢູ່. ຍ້ອນວ່າ ປັດຈຸບັນແຂກທ່ອງທ່ຽວມາຢາມແຂວງກ໋ວາງນິງ ສ່ວນຫຼາຍໄປຢ້ຽມຊົມບັນດາສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຖ້ຳ. ບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວກ່ຽວກັບການອາບນ້ຳທະເລຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ນັບທັງການທ່ອງທ່ຽວກິລາຜະຈົນໄພ ແລະ ວັດທະນະທຳປະຊາຄົມຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຄືນໃໝ່. ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ພວກເຮົາພ້ອມກັບຄະນະຄຸ້ມຄອງອ່າວຮະລອງຈະຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງບັນດາແຜນການເພື່ອຮັບປະກັນ ອ່າວຮະລອງພັດທະນາແບບຍືນຍົງ .
ໃນປີນີ້, ແຂວງກ໋ວາງນິງ ວາງເປົ້າໝາຍຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກ່ວາ 10 ລ້ານເທື່ອຄົນ. ໄລ່ຮອດຈຸດເວລານີ້, ແຂວງກ໋ວາງນິງໄດ້ຕ້ອນຮັບແຂກທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍກ່ວາ 5 ລ້ານເທື່ອຄົນ.