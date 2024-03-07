ຂ່າວສານ
ອົດສະຕາລີ ແລະ ລາວ ຍົກລະດັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ
ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ອົດສະຕາລີ - ລາວ ຈະຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນ 4 ເສົາຄ້ຳ, ເຊິ່ງສ່ອງແສງບັນດາບຸລິມະສິດລວມຂອງ 2 ປະເທດໃນອະນາຄົດ, ເຊິ່ງລວມມີ: ມະນຸດ, ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ; ດິນຟ້າອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະລັງງານ; ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ. ຍຸດທະສາດເສດຖະກິດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງ ອົດສະຕາລີ ຮອດປີ 2040 ໄດ້ກຳນົດ ກະສິກຳ, ອາຫານ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານສີຂຽວ ແມ່ນບັນດາຂົງເຂດມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຕົ້ນຕໍໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ອົດສະຕາລີ ຢູ່ລາວ. ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ກໍຈະໜູນຊ່ວຍລາວພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນບັນດາຂົງເຂດນີ້ຢ່າງສຸດຂີດ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Albanese ກໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງເງິນ 3 ລ້ານ AUD (ເກືອບ 2 ລ້ານ USD) ໃຫ້ແກ່ “ໂຄງການຍຸງໂລກ” ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Monash (ອົດສະຕາລີ) ເພື່ອລົບລ້າງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກຢູ່ລາວ.