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ຂ່າວສານ

ອົດ​ສະ​ຕາ​ລີ ແລະ ລາວ ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ຮອບ​ດ້ານ

ເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ຄົບຮອບ 50 ປີ (1974 – 2024), ພວມດຳເນີນຢູ່ນະຄອນ Melbourne (ອົດສະຕາລີ), ວັນທີ 06 ມີນາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງຍົກລະດັບການພົວພັນສອງຝ່າຍຂຶ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese ແລະ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລາວ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ

ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ອົດສະຕາລີ - ລາວ ຈະຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍໃນ 4 ເສົາຄ້ຳ, ເຊິ່ງສ່ອງແສງບັນດາບຸລິມະສິດລວມຂອງ 2 ປະເທດໃນອະນາຄົດ, ເຊິ່ງລວມມີ: ມະນຸດ, ການສຶກສາ ແລະ ການພັດທະນາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; ເສດຖະກິດ, ການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ; ດິນຟ້າອາກາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະລັງງານ; ການປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ. ຍຸດທະສາດເສດຖະກິດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງ ອົດສະຕາລີ ຮອດປີ 2040 ໄດ້ກຳນົດ ກະສິກຳ, ອາຫານ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ພະລັງງານສີຂຽວ ແມ່ນບັນດາຂົງເຂດມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນຕົ້ນຕໍໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ອົດສະຕາລີ ຢູ່ລາວ.  ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ກໍຈະໜູນຊ່ວຍລາວພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນບັນດາຂົງເຂດນີ້ຢ່າງສຸດຂີດ.   

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Albanese ກໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ອົດສະຕາລີ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາສະໜອງເງິນ 3 ລ້ານ AUD (ເກືອບ 2 ລ້ານ USD) ໃຫ້ແກ່ “ໂຄງການຍຸງໂລກ” ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Monash (ອົດສະຕາລີ) ເພື່ອລົບລ້າງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກຢູ່ລາວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໄຮ້ມະນຸດສະທຳຕໍ່ບັນດາເສັ້ນທາງເດີນທະເລສາກົນ

ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ໄຮ້ມະນຸດສະທຳຕໍ່ບັນດາເສັ້ນທາງເດີນທະເລສາກົນ

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຢືນຢັນວ່າ, ຫວຽດນາມ ກ່າວປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງຕໍ່ການບຸກໂຈມຕີທາງທະເລສາກົນ, ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີຂອງ Houthi ຢູ່ອ່າວ Eden ເຮັດໃຫ້ລູກເຮືອ ຫວຽດນາມ ຄົນໜຶ່ງເສຍຊີວິດ.
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