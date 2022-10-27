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ຂ່າວສານ

ອົດສະຕາລີ ປະກາດງົບປະມານ, ເພີ່ມ ODA ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ

ໃນແຜນງົບປະມານຄັ້ງນີ້, ອົດສະຕາລີ ໄດ້ສະຫງວນຈຳນວນເງິນປະມານ 1,4 ຕື້ AUD ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາ (ODA) ໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ ປາຊີຟິກ
  ທ່ານ Jim Chakmers, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄັງເງິນ ອົດສະຕາລີ ປະກາດແຜນການງົບປະມານ 2022-2023 (ພາບ:Gary Ramage)  

ວັນທີ 25 ຕຸລາ, ທ່ານ Jim Chakmers, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຄັງເງິນ ອົດສະຕາລີ ປະກາດແຜນການງົບປະມານທຳອິດນັບແຕ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Anthony Albanese ຮັບດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2022. ໃນແຜນງົບປະມານຄັ້ງນີ້, ອົດສະຕາລີ ໄດ້ສະຫງວນຈຳນວນເງິນປະມານ 1,4 ຕື້ AUD ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາ (ODA) ໃຫ້ແກ່ພາກພື້ນ ປາຊີຟິກ. ໃນນັ້ນ, ສຳລັບ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ທຶນ ODA ເຊິ່ງລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ສະໜອງໃນປີ 2022 – 2023 ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນແຕ່ລະດັບ 78,9 ລ້ານ AUD ຂຶ້ນເປັນ 92,8 ລ້ານ AUD. ເລື່ອງ ອົດສະຕາລີ ເພີ່ມທຶນ ODA ໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖື ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນຂອງປະເທດນີ້ ກໍ່ຄືຄວາມຫວັງຢາກຍູ້ແຮງການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ ຍິ່ງກ່ວາອີກ.

ລະອຽດຄື: ໃນ 4 ປີຈະມາເຖິງ, ລັດຖະບານ ອົດສະຕາລີ ຈະຈ່າຍເງິນກ່ວາ 8,8 ຕື້ AUD ໃຫ້ບັນດາຂົງເຂດຄື: ການສຶກສາ, ເບິ່ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ, ໂຄງການກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ; ພະລັງງານສະອາດ…

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິ​ດ ທີ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໄດ້​ຮັບ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ວ​າ​ລະປະ​ຊຸມ​ຂອງກອງປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ແຮງ​ງານ ອາ​ຊຽນ

ເປັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິ​ດ ທີ່​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ​ໄດ້​ຮັບ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ວ​າ​ລະປະ​ຊຸມ​ຂອງກອງປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ແຮງ​ງານ ອາ​ຊຽນ

ບັນດາກອງປະຊຸມໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຈຳເປັນຂອງມາດຕະການຮັບມືກັບສະພາບການວ່າງງານຢູ່ພາກພື້ນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນກ່ວາເກົ່າ.
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