ຂ່າວສານ
ອົງການຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ນຳໜ້າໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ມີນາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະເລຂາສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ຄອມມຸນິດ ໂຮ່ຈີມິນ. ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ການເລືອກເອົາຫົວຂໍ້ ວຽກງານປີ 2023 ແລະ ຫົວຂໍ້ ເດືອນຊາວໜຸ່ມຕິດພັນກັບ “ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ” ຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຖືວ່າ: ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄະນະຊາວໜຸ່ມທົ່ວປະເທດທີ່ດຳເນີນໃນເດືອນທັນວາ 2022, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ: “ຊາວໜຸ່ມ ຕ້ອງນຳໜ້າໃນການອອກແຮງງານ, ທຳການຜະລິດ, ປະດິດຄິດສ້າງ, ປະຕິບັດແຜນນະໂຍບາຍຍູ້ແຮງການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ; ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນບົນພື້ນຖານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ, ປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ”. ນີ້ກໍແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຫົວຂໍ້ເຊິ່ງ ຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ບັນດາຄະນະ, ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄະນະເລຂາສະຫະພັນລັດຖະສະພາສາກົນ (IPU) ເລືອກເຟັ້ນ ເພື່ອຈັດກອງປະຊຸມສະມາຊິກລັດຖະສະພາໜຸ່ມທົ່ວໂລກຄັ້ງທີ 9 ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
“ຄະນະຊາວໜຸ່ມຄອມມູນິດ ໂຮ່ຈີມິນ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າອີກກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງ, ບົດບາດ ແລະ ພາລະກຳຂອງຕົນ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ພະຍາຍາມ, ຊູ້ຊົນຮ່ຳຮຽນ, ຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ ເພື່ອຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້, ຄຸນສົມບົດປະຕິວັດຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ປຸກລຸກຄວາມຄາດຫວັງໃນໝູ່ຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອປະຕິບັດພາລະກຳປະຫວັດສາດ, ນຳໜ້າໃນການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ເພີ່ມທະວີການສຶກສາຄົນລຸ້ນໜຸ່ມ ກ່ຽວກັບແນວຄິດປະຕິວັດ, ຄຸນສົມບັດ, ວິຖີຊີວິດວັດທະນະທຳ, ຍົກສູງນ້ຳໃຈຮັກຊາດ, ຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈແຫ່ງຊາດ, ພິເສດແມ່ນລໍ່ລ້ຽງຄວາມໄຝ່ຝັນສ້າງສາປະເທດຊາດໃຫ້ວັດທະນາຖາວອນ, ຜາສຸກ ແລະ ຮັບຮູ້ພາລະກຳ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.”