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ຂ່າວສານ

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

OSCE ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລວມມີ 57 ປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ ເອີລົບ, ອາຊີເຫນືອ - ອາຊີກາງ ຕະຫລອດຮອດ ອາເມລິກາເຫນືອ ມີສຳນັກງານຢູ່ ວຽນ ປະເທດ ອົດຕາລິດ.
ອະດິດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ Feridun Sinirlioglu . (ພາບ:AA )

ວັນທີ 6 ທັນວາ, ທັງໝົດ 57 ປະເທດ ສະມາຊິກ ຂອງອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ (OSCE) ໄດ້ເຫັນດີແຕ່ງຕັ້ງອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ Feridun Sinirlioglu ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່ຄົນໃຫມ່. ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂັ້ນສູງອື່ນຈຳນວນຫນຶ່ງກໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຢູ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ສະພາລັດຖະມົນຕີ OSCE ຄັ້ງທີ 31 ຊື່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ Malta ໃນ 2 ມື້ຜ່ານມາ.

ແຟງລັງ ແມ່ນປະເທດເຂົ້າເປັນສະມາຊີກຂອງ ນາໂຕ ໃນປີກາຍນີ້ ຈະຮັບດຳລົງຕຳແຫນ່ງເປັນປະທານ OSCE ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນປີ 2025 ໃນອາຍຸການ ຫນຶ່ງປີ.

OSCE ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລວມມີ 57 ປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ ເອີລົບ, ອາຊີເຫນືອ - ອາຊີກາງ ຕະຫລອດຮອດ ອາເມລິກາເຫນືອ ມີສຳນັກງານຢູ່ ວຽນ ປະເທດ ອົດຕາລິດ. ອົງການນີ້ ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເປົ້າໝາຍຊຸກຍູ້ສະຖຽນລະພາບ, ສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸຍ​ແທັງ​ເຊີນ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​​ແຊັກ​ໄບ​ຊານ

ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ບຸຍ​ແທັງ​ເຊີນ ໃຫ້​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ທ່ານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ອາ​​ແຊັກ​ໄບ​ຊານ

ສອງຝ່າຍຄົ້ນຄ້ວາຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງທາງການອາກາດ ແລະ ທາງລົດໄຟລະຫວ່າງຊາດ ເພື່ອສ້າງຊ່ອງທາງຂົນສົ່ງສິນຄ້າຢ່າງສະດວກ, ພິເສດແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະເສດ ແລະ ການບໍລິການລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
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