ຂ່າວສານ
ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່
ວັນທີ 6 ທັນວາ, ທັງໝົດ 57 ປະເທດ ສະມາຊິກ ຂອງອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ (OSCE) ໄດ້ເຫັນດີແຕ່ງຕັ້ງອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ Feridun Sinirlioglu ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່ຄົນໃຫມ່. ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ຂັ້ນສູງອື່ນຈຳນວນຫນຶ່ງກໍ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຢູ່ກອງປະຊຸມປະຈຳປີ ສະພາລັດຖະມົນຕີ OSCE ຄັ້ງທີ 31 ຊື່ງໄດ້ຈັດຕັ້ງຢູ່ Malta ໃນ 2 ມື້ຜ່ານມາ.
ແຟງລັງ ແມ່ນປະເທດເຂົ້າເປັນສະມາຊີກຂອງ ນາໂຕ ໃນປີກາຍນີ້ ຈະຮັບດຳລົງຕຳແຫນ່ງເປັນປະທານ OSCE ແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນປີ 2025 ໃນອາຍຸການ ຫນຶ່ງປີ.
OSCE ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລວມມີ 57 ປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ ເອີລົບ, ອາຊີເຫນືອ - ອາຊີກາງ ຕະຫລອດຮອດ ອາເມລິກາເຫນືອ ມີສຳນັກງານຢູ່ ວຽນ ປະເທດ ອົດຕາລິດ. ອົງການນີ້ ເຄື່ອນໄຫວເພື່ອເປົ້າໝາຍຊຸກຍູ້ສະຖຽນລະພາບ, ສັນຕິພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ.