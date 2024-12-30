ຂ່າວສານ ອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນ ຢູ່ ສ.ເກົາຫລີ: ຜູ້ໂດຍສານສ່ວນຫລາຍຖືກເສຍຊີວິດ 30/12/2024 ຕາມບາງແຫລ່ງຂ່າວອື່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອາດຈະມີຜູ້ໂດຍສານ 181 ຄົນ ແລະ ຈຸບິນ ຖືກເສຍຊີວິດ, ຜູ້ລອດຕາຍມີພຽງຫນ້ອຍຄົນ. ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ (ພາບ: THX/TTXVN)ຕາມສຳນັກຂ່າວສານ Yonhap ຂອງ ສ.ເກົາຫລີ, ໄລ່ຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ທັນວາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການດັບເພີງ ສ.ເກົາຫລີ ປະກາດວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນ 120 ຊາກສົບຂອງຜູ້ໂດຍສານໃນອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ທັນວາ ຢູ່ ສະຫນາມບິນ ສາກົນ Muan ຂຶ້ນກັບແຂວງທາງທິດໃຕ້ Jeolla ຂອງ ສ. ເກົາຫລີ. ຕາມບາງແຫລ່ງຂ່າວອື່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອາດຈະມີຜູ້ໂດຍສານ 181 ຄົນ ແລະ ຈຸບິນ ຖືກເສຍຊີວິດ, ຜູ້ລອດຕາຍມີພຽງຫນ້ອຍຄົນ. ຂ່າວຄາວເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 179 ຄົນ ແລະ ຈຸບິນ ແມ່ນຖືສັນຊາດ ສ. ເກົາຫລີ, ອີກ 2 ຄົນແມ່ນຖືສັນຊາດ ໄທ. ເຮືອບິນປະສົບກັບອຸບັດຕິເຫດແມ່ນຂຶ້ນກັບ ບໍລິສັດການບິນ Jeju Air, ບິນຈາກສະຫນາມບິນ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ໄປຍັງ ສະຫນາມບິນສາກົນ Muan ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ທັນວາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)