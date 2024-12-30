Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອຸບັດຕິເຫດເຮືອບິນ ຢູ່ ສ.ເກົາຫລີ: ຜູ້ໂດຍສານສ່ວນຫລາຍຖືກເສຍຊີວິດ

ຕາມບາງແຫລ່ງຂ່າວອື່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອາດຈະມີຜູ້ໂດຍສານ 181 ຄົນ ແລະ ຈຸບິນ ຖືກເສຍຊີວິດ, ຜູ້ລອດຕາຍມີພຽງຫນ້ອຍຄົນ.
ສະຖານທີ່ເກີດເຫດ (ພາບ: THX/TTXVN)
ຕາມສຳນັກຂ່າວສານ Yonhap ຂອງ ສ.ເກົາຫລີ, ໄລ່ຮອດຕອນບ່າຍວັນທີ 29 ທັນວາ, ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ, ອົງການດັບເພີງ ສ.ເກົາຫລີ ປະກາດວ່າ ໄດ້ພົບເຫັນ 120 ຊາກສົບຂອງຜູ້ໂດຍສານໃນອຸບັດຕິເຫດເກີດຂຶ້ນຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ທັນວາ ຢູ່ ສະຫນາມບິນ ສາກົນ Muan ຂຶ້ນກັບແຂວງທາງທິດໃຕ້ Jeolla ຂອງ ສ. ເກົາຫລີ. ຕາມບາງແຫລ່ງຂ່າວອື່ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອາດຈະມີຜູ້ໂດຍສານ 181 ຄົນ ແລະ ຈຸບິນ ຖືກເສຍຊີວິດ, ຜູ້ລອດຕາຍມີພຽງຫນ້ອຍຄົນ. ຂ່າວຄາວເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 179 ຄົນ ແລະ ຈຸບິນ ແມ່ນຖືສັນຊາດ ສ. ເກົາຫລີ, ອີກ 2 ຄົນແມ່ນຖືສັນຊາດ ໄທ. ເຮືອບິນປະສົບກັບອຸບັດຕິເຫດແມ່ນຂຶ້ນກັບ ບໍລິສັດການບິນ Jeju Air, ບິນຈາກສະຫນາມບິນ ບາງກອກ ປະເທດໄທ ໄປຍັງ ສະຫນາມບິນສາກົນ Muan ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 29 ທັນວາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ​ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽ​ນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ປ​ະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່ ເຫງະ​ອານ

ທ່ານ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ໂຕ​ເລິມ​ ຖະ​ຫວາຍ​ທູບ​ທຽ​ນ​ອາ​ໄລ​ຫາ​ປ​ະ​ທານ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ ຢູ່ ເຫງະ​ອານ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ພ້ອມກັບຄະນະປະຕິບັດງານສູນກາງ ມາຖະຫວາຍດອກໄມ້, ທູບທຽນອາໄລຫາປະທານໂຮ່ຈີມິນ ຢູ່ວິຫານ ຈຸງເຊີນ, ຫໍບູຊາບັນພະບູລຸດຂອງປະທານໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ເຂດປູຊະນີຍາສະຖານລະດັບຊາດພິເສດ ກິມລຽນ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top