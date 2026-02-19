Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ອີ​ຣານ - ອາ​ເມ​ລິກ​າ ເຫັນ​ດີ​ຕໍ່ “ຫຼັກ​ການ​ກຳ​ນົດ​ທິດ” ໃຫ້​ແກ່​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ທີ່​ມີ​ກຳ​ລັງ​ບົ່ມ​ຊ້ອນ

ທ່ານ Abbas Araqchi ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາວາລະປຶກສາຫາລືໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສອງຝ່າຍຊອກຫາສຽງເວົ້າລວມໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພາຍຫຼັງແລກປ່ຽນຢ່າງເຄັ່ງຕຶງມາເປັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ.

ອີຣານ ແລະ ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບບັນດາ “ຫຼັກການກຳນົດທິດ” ໃນຮອບເຈລະຈານິວເຄຼຍຢູ່ ເຊີແນວ, ສະວິດ, ເປັນຂີກໝາຍບາດກ້າວເດີນສຳຄັນໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂໜຶ່ງໃນບັນດາຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານພູມີສາດການເມືອງທີ່ແກ່ຍາວ ແລະ ສັບສົນທີ່ສຸດໃນໂລກ. ທ່ານ Abbas Araqchi ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາວາລະປຶກສາຫາລືໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສອງຝ່າຍຊອກຫາສຽງເວົ້າລວມໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພາຍຫຼັງແລກປ່ຽນຢ່າງເຄັ່ງຕຶງມາເປັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາແນວຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາ ແລະ ພິຈາລະນາຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຈາກນັ້ນ ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບລວມກ່ຽວກັບບາງຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ອາດຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາການປະນິປະນອມຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

        ວໍຊິງຕັນ ຄາດວ່າ ເຕເຮຣານ ຈະຍື່ນບັນດາຂໍ້ສະເໜີລະອຽດກວ່າໃນສອງອາທິດຈະມາເຖິງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງທີ່ຍັງູຄົງຄ້າງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ຫງວຽນ​ນາມ​ເຢືອງ ຍື່ນ​​ສານ​ຕາ​ຕັ້ງ​ມາ​ຍັງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ປາ​ແລັດ​ສະ​ຕິນ

ວັນທີ 17 ກຸມພາ, ທ່ານ ຫງວຽນນາມເຢືອງ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ສສ. ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສ. ອາຣັບ ອີຢິບ ແລະ ລັດ ປາແລັດສະຕິນ ໄດ້ຍື່ນສານຕາຕັ້ງຂອງທ່ານ ເລືອງເກື່ອງ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ມາຍັງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປາແລັດສະຕິນ Mahmoud Abbas, ກາຍເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດຜູ້ມີອຳນາດເຕັມບໍ່ປະຈຳຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ລັດ ປາແລັດສະຕິນ ຢ່າງເປັນທາງການ.
