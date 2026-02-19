ຂ່າວສານ
ອີຣານ - ອາເມລິກາ ເຫັນດີຕໍ່ “ຫຼັກການກຳນົດທິດ” ໃຫ້ແກ່ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ
ອີຣານ ແລະ ອາເມລິກາ ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກ່ຽວກັບບັນດາ “ຫຼັກການກຳນົດທິດ” ໃນຮອບເຈລະຈານິວເຄຼຍຢູ່ ເຊີແນວ, ສະວິດ, ເປັນຂີກໝາຍບາດກ້າວເດີນສຳຄັນໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມແກ້ໄຂໜຶ່ງໃນບັນດາຄວາມເຄັ່ງຕຶງດ້ານພູມີສາດການເມືອງທີ່ແກ່ຍາວ ແລະ ສັບສົນທີ່ສຸດໃນໂລກ. ທ່ານ Abbas Araqchi ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາວາລະປຶກສາຫາລືໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສອງຝ່າຍຊອກຫາສຽງເວົ້າລວມໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພາຍຫຼັງແລກປ່ຽນຢ່າງເຄັ່ງຕຶງມາເປັນຫຼາຍຊົ່ວໂມງ. ທ່ານເນັ້ນໜັກວ່າ ບັນດາແນວຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ໄດ້ຍົກອອກມາ ແລະ ພິຈາລະນາຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຈາກນັ້ນ ບັນລຸໄດ້ຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບລວມກ່ຽວກັບບາງຫຼັກການພື້ນຖານທີ່ອາດຈະເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ບັນດາການປະນິປະນອມຄັ້ງຕໍ່ໄປ.
ວໍຊິງຕັນ ຄາດວ່າ ເຕເຮຣານ ຈະຍື່ນບັນດາຂໍ້ສະເໜີລະອຽດກວ່າໃນສອງອາທິດຈະມາເຖິງ ເພື່ອແນໃສ່ຮັດແຄບໄລຍະຫ່າງທີ່ຍັງູຄົງຄ້າງ.