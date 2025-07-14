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ຂ່າວສານ

ອີ​ຣານ ສືບ​ຕໍ່​ຢັ້ງ​ຢືນ​ສິດ​ເສີມ​ທາດ urani

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Abbas Araghchi ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍ່ມີວັນຍົກເລີກສິດເສີມທາດ urani ອອກຈາກໂຄງການພັດທະນານິວເຄຼຍພົນລະເຮືອນ ຍ້ອນສັນຕິພາບຂອງຕົນ.
ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Abbas Araghchi (ພາບ: WANA)

ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ບັນດາໄພນາບຂູ່ຢ່າງລຽນຕິດຈາກຝ່າຍ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Abbas Araghchi ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍ່ມີວັນຍົກເລີກສິດເສີມທາດ urani ອອກຈາກໂຄງການພັດທະນານິວເຄຼຍພົນລະເຮືອນ ຍ້ອນສັນຕິພາບຂອງຕົນ. ຖະແຫຼງການໄດ້ຍົກອອກມາໃນການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ກັບບັນດານັກການທູດສາກົນ ທີ່ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຕເຮຣານ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກໍລະກົດ.

ທ່ານ Abbas Araghchi ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບໍ່ວ່າຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄຼຍໃໝ່ໃດກໍຕ້ອງເຄົາລົບສິດເສີມທາດ urani ເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາຈຸດປະສົງສັນຕິພາບຂອງ ອີຣານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນສົນທິສັນຍາບໍ່ເຜີຍແຜ່ອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT). ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ອີຣານ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນສິດເສີມທາດ urani ຂອງ ເຕເຮຣານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

UNESCO ຮັບ​ຮອງກຸ່ມ​ເຂດ​ອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ ແລະ ທັດ​ສະ​ນີ​ຍະ​ພາບ ອຽນ​ຕື໋ - ຫວິງ​ງຽມ​, ກົນ​ເຊີນ, ກຽບ​ບາກ ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນ​ະ​ທຳ​ໂລກ

UNESCO ຮັບ​ຮອງກຸ່ມ​ເຂດ​ອະ​ນຸ​ສອນ​ສະ​ຖານ ແລະ ທັດ​ສະ​ນີ​ຍະ​ພາບ ອຽນ​ຕື໋ - ຫວິງ​ງຽມ​, ກົນ​ເຊີນ, ກຽບ​ບາກ ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ວັດ​ທະ​ນ​ະ​ທຳ​ໂລກ

ກຸ່ມເຂດອະນຸສອນສະຖານ ແລະ ທັດສະນີຍະພາບ ອຽນຕື - ຫວິງງຽມ, ກົນເຊີນ, ກຽບບາກ ນອນຢູ່ບັນດາແຂວງ ກວາງນິງ, ບັກນິງ ແລະ ນະຄອນ ຫາຍຟ່ອງ ດ້ວຍຖືເອົາສາສະໜາພຸດ ນິກາຍ ຈຸກເລີມ ເປັນແກ່ນສານ - ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນສະຕະວັດທີ XIII ໂດຍບັນດາເຈົ້າຊີວິດຂອງລາດຊະວົງ ເຈິ່ນ.
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