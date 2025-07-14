ຂ່າວສານ
ອີຣານ ສືບຕໍ່ຢັ້ງຢືນສິດເສີມທາດ urani
ໂດຍບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ບັນດາໄພນາບຂູ່ຢ່າງລຽນຕິດຈາກຝ່າຍ ອາເມລິກາ ແລະ ອິດສະຣາແອັນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ Abbas Araghchi ອີກຄັ້ງໜຶ່ງໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ບໍ່ມີວັນຍົກເລີກສິດເສີມທາດ urani ອອກຈາກໂຄງການພັດທະນານິວເຄຼຍພົນລະເຮືອນ ຍ້ອນສັນຕິພາບຂອງຕົນ. ຖະແຫຼງການໄດ້ຍົກອອກມາໃນການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຣານ ກັບບັນດານັກການທູດສາກົນ ທີ່ດຳເນີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ເຕເຮຣານ ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 12 ກໍລະກົດ.
ທ່ານ Abbas Araghchi ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ບໍ່ວ່າຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄຼຍໃໝ່ໃດກໍຕ້ອງເຄົາລົບສິດເສີມທາດ urani ເພື່ອຮັບໃຊ້ບັນດາຈຸດປະສົງສັນຕິພາບຂອງ ອີຣານ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນສົນທິສັນຍາບໍ່ເຜີຍແຜ່ອາວຸດນິວເຄຼຍ (NPT). ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ອີຣານ ຈະບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ບໍ່ຮັບປະກັນສິດເສີມທາດ urani ຂອງ ເຕເຮຣານ.