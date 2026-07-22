ຂ່າວສານ ອີຣານ ພວມຢູ່ໃນສະພາບການ “ສົງຄາມເຕັມຮູບແບບ” ກັບ ອາເມລິກາ 22/07/2026 ທ່ານ Masoud Pezeshkian ປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ອີຣານ ພວມຢູ່ໃນສະພາບການ “ສົງຄາມເຕັມຮູບແບບ” ກັບ ອາເມລິກາ ທ່ານ Masoud Pezeshkian ປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ (ພາບ: IRNA/VNA) ວັນທີ 20 ກໍລະກົດ, ທ່ານ Masoud Pezeshkian ປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ ໄດ້ຖະແຫຼງວ່າ ອີຣານ ພວມຢູ່ໃນສະພາບການ “ສົງຄາມເຕັມຮູບແບບ” ກັບ ອາເມລິກາ, ເມື່ອການສູ້ຢັນກັນດ້ານການທະຫານຄັ້ງຫຼ້າສຸດລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ວັນທີ 9. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Masoud Pezeshkian ຖືວ່າ ອີຣານ ຕ້ອງເບິ່ງເຂົ້າບັນຫາຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຍອມຮັບວ່າບັນດາຜົນເສຍຫາຍທີ່ຕາມມາຈາກສົງຄາມແມ່ນບໍ່ສາມາດຫຼີກລ້ຽງໄດ້. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດສຳລັບ ອີຣານ ໃນໄລຍະປັດຈຸບັນແມ່ນສຸມໃສ່ຮັກສາການເຄື່ອນໄຫວເສດຖະກິດ ແລະ ຮັບປະກັນການຫາເງິນລ້ຽງຊີບຂອງປະຊາຊົນ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບແຕ່ເວລາ ອາເມລິກາ - ອີຣານ ບັນລຸໄດ້ຄຳສັ່ງຢຸດຍິງໃນວັນທີ 8 ເມສາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ ໄດ້ຢັ້ງຢືນປະເທດນີ້ ກັບຄືນສະພາບການສົງຄາມເຕັມຮູບແບບກັບ ອາເມລິກາ. ຄຳຖະແຫຼງບໍ່ພຽງແຕ່ສ່ອງແສງຕົວຈິງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສິ່ງທ້າທາຍທີ່ ອີຣານ ຕ້ອງປະເຊີນໜ້າກັບການປະທະກັນທີ່ແກ່ຍາວເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຂອບຂະໜາດ ແລະ ລະດັບຢ່າງຮ້າຍແຮງຂອງການສູ້ຢັນກັນດ້ານການທະຫານທີ່ແກ່ຍາວຢ່າງລຽນຕິດໃນ 9 ວັນຜ່ານມາລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)