ຂ່າວສານ
ອີຣັກ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນລັດຖະບານຊຸດໃໝ່
ສວັນທີ 14 ພຶດສະພາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ອີຣັກ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນລັດຖະບານຂອງທ່ານ Ali al-Zaidi, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ ຊື່ງໄດ້ຢຸດຕິສະພາບການດ້ານການເມືອງທີ່ບໍ່ມີທາງອອກ ພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນພະຈິກປີ 2025 ທີ່ຜ່ານມາ
ກ່າວຄຳເຫັນພາຍຫລັງການປ່ອນບັດ, ທ່ານ Nizar Amidi ປພທານາທິບໍດີ ອີຣັກ ໄດ້ຕີລາຄາເລື່ອງສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາລັດຖະບານແມ່ນ “ຂີດໝາຍແຫ່ງຊາດທີ່ສຳຄັນ” ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ອະທິປະໄຕຂອງປະເທດຊາດ. ທ່ານ Amidi ຫວັງວ່າ ລັດຖະບານຊຸດໃຫ່ມຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Zaidi ຈະໄດ້ສ້າງໃຫ້ສົມບູນແບບໂດຍໄວ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການດຳເນີນງານຂອງລັດຖະບານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງ ປຊຊ.
ຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງ ອີຣັກ, ລັດຖະບານໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ ເມື່ອສະພາແຫ່ງຊາດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນກາຍເຄິ່ງໜຶ່ງຈຳນວນກະຊວງໃນລັດຖະບານ. ຄາດວ່າ, ລັດຖະບານຂອງທ່ານ Zaidi ຈະມີລັດຖະມົນຕີ 23 ທ່ານແຕ່ບັນຊີລາຍຊື່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ສ້າງສຳເລັດເທື່ອ ຍ້ອນບັນດາພັກຝ່າຍຕົ້ນຕໍ ຍັງສືບຕໍ່ເຈລະຈາກ່ຽວກັບທີ່ຕັ້ງຕຳແໜ່ງຈຳນວນໜຶ່ງ.