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ຂ່າວສານ

ອີ​ຢູ​ ກ່າວ​ເຕືອນ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຖ້າ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ລະ​ເມີດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກ່ຽວ​ກັບພ​າ​ສີ​ອາ​ກອນ

ສະຫະພາບເອີີຣົບ (EU) ຈະ “ມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງແຮງ ແລະ ສົມຄວນ” ຖ້າ ອາເມລິກາ ລະເມີດບັນດາຄຳໝັ້ສັນຍາໃນຂໍ້ຕົກລົງພາສີອາກອນສອງຝ່າຍ.
  ທ່າກ່ຳປັ່ນ Los Angeles ຢູ່ Long Beach, California, ອາເມລິກາ ໃນວັນທີ 10/3/2026 (ພາບ: REUTERS/Caroline Brehman)  

ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວໂດຍທ່ານ Olof Gill, ໂຄສົກຮັບຜິດຊອບບັນດາບັນຫາການຄ້າຂອງຄະນະກຳມະການເອີຣົບ (EC) ຍົກອອກມາ ໃນວັນທີ 12 ມີນາ, ພາຍຫຼັງທີ່ອຳນາດການປົກຄອງທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ປະກາດເປີດການກວດກາຄັ້ງໃໝ່ກ່ຽວກັບການຄ້າທົ່ວໂລກ. EU ມີຄວາມວິຕົກກັງວົນຕໍ່ເລື່ອງ ອາເມລິກາ ດຳເນີນບັນດາບັ້ນກວດກາຕາມມາດຕາ 301 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າຂອງປະເທດນີ້ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງພາສີອາກອນ ເຊິ່ງສອງຝ່າຍບັນລຸໄດ້ເມື່ອປີກາຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການສ້າງຂອບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນຂ້າມອັດລັງຕິກ.

        ຄາດວ່າ ໃນອາທິດໜ້າ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໃນກຳມາທິການການຄ້າຂອງ ລັດຖະສະພາເອີຣົບ (EP) ຈະພິຈາລະນາການຮັບຮອງເອົາຂໍ້ສະເໜີຍົກເລີກພາສີສຳລັບສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳຂອງ ອາເມລິກາ. ນີ້ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນບາດກ້າວສຳຄັນເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍພັນທະຂອງ ເອີຣົບ ໃນຂອບເຂດຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ການເລືອກຕັ້ງວັນທີ 15 ມີນາ ແມ່ນບາດກ້າວຫຼັກແຫຼ່ງເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກພັດທະນາໃໝ່ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ

ການເລືອກຕັ້ງວັນທີ 15 ມີນາ ແມ່ນບາດກ້າວຫຼັກແຫຼ່ງເພື່ອນຳ ຫວຽດນາມກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກພັດທະນາໃໝ່ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນ

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະແດງຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ວິວັດການກະກຽມການເລືອກຕັ້ງຢ່າງພິຖິພິຖັນ, ພິເສດແມ່ນການເອົາຄຳເຫັນຂອງປະຊາຊົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ວຽກງານພະນັງງານຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ.
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