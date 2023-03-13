ຂ່າວສານ
ອີຕາລີ ຊ່ວຍຊາວອົບພະຍົບປະມານ 1.000 ຄົນ ທີ່ລ່ອງລອຍຢູ່ກາງທະເລເມດີເຕຣາເນຍ ເຂົ້າຝັ່ງຢ່າງປອດໄພ
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ວັນທີ 10 ມີນີ, ກຳລັງປ້ອງກັນຝັ່ງທະເລ ອີຕາລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັ້ນກູ້ໄພກູ້ຊີບທີ່ມີຂອບຂະໜາດໃຫຍ່ ໄດ້ດຳເນີນພາຍຫຼັງພົບເຫັນ ກ່ຳປັ່ນ 2 ລຳ ລ່ອງລອຍຢູ່ທາງທິດໃຕ້ນະຄອນ Calabrian, ແຂວງ Crotone ແລະ ຢູ່ນອກຝັ່ງເທລະທິດໃຕ້ເທດສະບານເມືອງ Roccella Ionica. ປັດຈຸບັນ, ມີຊາວອົບພະຍົບປະມານກວ່າ 1.700 ຄົນ ຂອງ 2 ໃນຈຳນວນ 3 ກ່ຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າທຽບທ່າຢ່າງປອດໄພ. ໃນຂະນະນັ້ນ, ກ່ຳປັ່ນລຳທີ 3 ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ແຈ້ງວ່າເປັນຄືແນວໃດ ຍ້ອນສະພາບດິນຟ້າອາກາດຢູ່ທະເລ ບໍ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກແກ່ວຽກງານກູ້ໄພກູ້ຊີບ.
ຕາມກະຊວງພາຍໃນ ອີຕາລີ ແລ້ວ, ນັບແຕ່ຕົ້ນປີມາຮອດປັດຈຸບັນ, ມີຊາວອົບພະຍົບກວ່າ 17.500 ຄົນ ໄດ້ອົບພະຍົບໄປຍັງ ອີຕາລີ ຜ່ານທາງທະເລ, ເຊິ່ງສູງກວ່າທົບ 3 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.