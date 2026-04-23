Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອີຣານ ສືບຕໍ່ກ່າວຫາ ອາເມລິກາ ລະເມີດຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ

ປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ ໄດ້ກ່າວຫາ ອາເມລິກາ ພວມສືບຕໍ່ລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຍິງ, ເມື່ອຍັງຮັກສາການປິດລ້ອມບັນດາທ່າກຳປັ່ນຂອງ ອີຣານ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
  ທ່ານ Masoud Pezeshkian, ປະທານາທິບໍດີ ອີຣານ (ພາບ: WANA/Majid Asgaripour via REUTERS)  

ໂດຍ​ສືບ​ຕໍ່​ສົງ​ຄາມ​ດ້ານ​ສື່ມວນ​ຊົນ​ທີ່​ດຸ​ເດືອດ​ລະ​ຫວ່າງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອີ​ຣານ. ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 22 ເມ​ສາ, ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ເປັນ​ທາງ​ການ, ທ່ານ Masoud Pezeshkian, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອີ​ຣານ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ພວມ​ສືບ​ຕໍ່​ລະ​ເມີດ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸ​ດ​ຍິງ, ເມື່ອ​ຍັງ​ຮັກ​ສາ​ການ​ປິດ​ລ້ອມ​ບັນ​ດາ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂອງ ອີ​ຣານ ຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ. ທ່ານ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ, ເລື່ອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ວາງ​ການ​ຈຳ​ກັດ ແລະ ມີ​ຄຳ​ນາບ​ຂູ່​ແນ​ໃສ່ ອີ​ຣານ ຢ່າງ​ຕ​ໍ່​ເນື່ອງນັ້ນ, ແມ່ນ​ສິ່ງ​ກີດ​ຂວາງ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງວິ​ວັດ​ທະ​ນາ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ຝ່າຍ.

ໃນ​ເຫດ​ການ​ທີ່ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ອື່ນ, ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ວັນ​ທີ 22 ເມ​ສາ, ສື່ມວນ​ຊົນ​ຢູ່​ພາກ​ພື້ນ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ ຝຸງ​ກຳ​ປັ່ນບັນ​ທຸກ​ຍົນ​ສູ້ຮົບ USS George H.W. Bush (CVN-77) ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ເຂດ​ທະ​ເລ ອາ​ຣັບ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລຮວ່າຍຈຸງ ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Estonia

ທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ເລຮວ່າຍຈຸງ ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Estonia

ວັນທີ 23 ເມສາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລຮວ່າຍຈຸງ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໄດ້ດຳເນີນການພົບປະສົນທະນາກັບທ່ານ Margus Tsahkna, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ Estonia.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top