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ຂ່າວສານ

ອີຣານ ປະຕິເສດຂ່າວຂໍຢຸດຍິງ, ບຸກໂຈມຕີໃສ່ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ບັນດາປະເທດເຂດອ່າວຢ່າງດຸເດືອດ

ອີຣານ ປະຕິເສດຂ່າວຂໍຢຸດຍິງ, ບຸກໂຈມຕີໃສ່ ອິດສະຣາແອັນ ແລະ ບັນດາປະເທດເຂດອ່າວຢ່າງດຸເດືອດ
  (ພາບ​ປະ​ກອບ: REUTERS/Hamad I Mohammed )  

ວັນ​ທີ 01 ເມ​ສາ, ເປັນ​ມື້​ທີ 33 ຂອງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ, ອີ​ຣານ ໄດ້​ເປີດ​ບັນ​ດາ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຢ່າງ​ດຸ​ເດືອດ​ເຂົ້າ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ພ້ອມ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຖານ​ທີ່​ໝັ້ນ​ດ້ານ​ການ​ທະ​ຫານ​ຂອງ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງຄືນ​​ອີກ. ເຕ​ເຮ​ຣານ​ ກໍ່​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ​ອງ​ທ່ານ Donald Trump, ປະ​ທາ​ນາ​ທິບ​ໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ ອີ​ຣານ ສະ​ເໜີ​ຢຸ​ດ​ຍິງ.

ຕາມ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຍົກ​ອອກ​ມາ​ໃນ​ຕອນ​ຄ​່ຳ​ວັນ​ທີ 01 ເມ​ສາ, ບັນ​ດາກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິດສະລາມ ອີຣານ (IRGC) ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ, ກຳ​ລັງ​ນີ້​ໄດ້​ຍິງ​ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ Lucas ຂອງ​ທະ​ຫານ​ປະ​ສົມ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ - ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຕົກ​ຢູ່​ເຂດ​ນ່ານ​ຟ້າ​ຂອງ ອີ​ຣານ. ກ່ອນ​ໜ້ານັ້ນ, IRGC ກໍ່​ແຈ​້ງວ່າ ໄດ້​ບຸກ​ລະ​ດົມ​ບັນ​ດາ​ການປ​ຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ໃໝ່​ແນ​ໃສ່ ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ແລະ ບັນ​ດາ​ຖານ​ທີ່​ໝັ້ນ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢູ່ພາກ​ພື້ນ. ຢູ່​ເຂດ​ອ່າວ, 4 ປະ​ເທດ ກາ​ຕາ, ​ບາ​ເຣັນ, UAE ແລະ ​ກູ​ເວດ, ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ວ່າ ຖືກ ອີ​ຣານ ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ, ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ຫຼື ເຮືອ​ບິນບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ.

ທາງ​ດ້ານ​ການ​ທູດ​, ອີ​ຣານ ກໍ່​ປະ​ຕິ​ເສດ​ຄຳ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ Donald Trump ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຢຸດ​ຍິງ. ໃນ​ແຈ້ງ​ການ​ປະ​ກາດ​ເມື່ອ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 01 ເມ​ສາ, ທ່ານ Esmail Baqaei, ​ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ອີ​ຣານ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຄຳຖະ​ແຫຼງໃນ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ​ຂອງ​ທ່ານ Donald Trump ຕໍ່​ເລື່ອງ ອີ​ຣານ ​ທີ່ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຢຸດ​ຍິງນັ້ນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄວາມ​ຈິງ ແລະ ບໍ່​ມີ​ຫຼັກ​ຖ​ານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ: ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ 2 ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 4 ເມ​ສາ ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ, ທ່ານ​ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງປະຊຸມ​ທາງ​ໄກຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ. ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອ​ແນ​ໃສ່​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສະ​ພາບ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງ​ໄຕ​ມາດ I/2026, ວາງ​ອອກ​ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃຫ້​ແກ່​ໄຕ​ມາດ​ທີ II ແລະ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ. ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອ​ງ​ປະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ​ ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ສອງ​ຕົວ​ເລກ​ແມ່ນ​ບໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ, ຄວນ​ມີ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ຊຸກ​ຍູ້​ບັນ​ດາ​ກຳ​ລັງ​ໜູນການ​ເຕີບ​ໂຕ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ, ການ​ສົ່ງ​ອອກ; ບັນ​ດາ​ມາດ​ຕະ​ການ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ລະ​ດັບ​ສູງ, ທັງ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຄວບ​ຄຸມ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້, ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບັນ​ດາຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ; ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ດ້ານ​ພະ​ລັງ​ງານ​ໃນ​ສະ​ເພາະ​ໜ້າ ແລະ ຍາວ​ນານ… ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ແທນ​ໄດ້ຮັບ​ຟັງ​ບົດ​ລາຍ​ງາ​ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​ເດືອນ​ມີ​ນາ ແລະ ໄຕ​ມາດ​ທີ I ປີ 2026, ສ​ະ​ພາບ​ການ​ຈັດແບ່ງ
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