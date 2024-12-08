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ຂ່າວສານ

ອີຢູ ແລະ Mercosur ສຳເລັດ FTA ພາຍຫລັງ 25 ປີ ແຫ່ງວັນເຈລະຈາ

ວັນທີ 16 ທັນວາ, ສະຫະພາບເອີລົບ ຫລື ອີຢູ ແລະ ກຸ່ມຕະຫລາດລວມ ອາເມລິກາໃຕ້ (Mercosur) ໄດ້ສຳເລັດສັນຍາການຄ້າເສລີ (FTA) ຢ່່າງເປັນທາງການ, ສ້າງເປັນຫນຶ່ງໃນບັນດາເຂດການຄ້າເສລີໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ.
ທ່ານນາງ ປະທານຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (EC) Ursula von der Leyen . (ພາບ:THX/TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ Montevideo  ຂອງ Uruguay, ທ່ານນາງ ປະທານຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (EC) Ursula von der Leyen ຖະແຫລງວ່າ: FTA ລະຫວ່າງ EU ແລະ Mercosur ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງ “ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ”. ຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ທ່ານນີ້ແລ້ວ, ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງທັງສອງຝ່າຍ ຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ບັນດາມາດຕະການຫັນລະບຽບການພາສີເປັນງ່າຍດາຍ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການໃຫ້ບຸລິມະສິດສຳລັບບາງວັດຖຸດິບທີ່ສຳຄັນ.

Mercosur ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 1991 ລວມມີບັນດາປະເທດສະມາຊິກ Argentina, Brazil, Uruguay Paraguay. ປະຈຸບັນ ກຸ່ມນີ້ ມີປະຊາກອນກວ່າ 275 ລ້ານຄົນ ແລະ ກວມເອົາ GDP ກວ່າ 82% ຂອງທະວີບ ອາເມລິກາໃຕ້. ຂໍ້ຕົກລົງ EU-Mercosur ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າ ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ການຄ້າສາກົນ, ແຕ່ຍັງຄົງຕ້ອງການການໃຫ້ອະນຸມັດຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອີຢູ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

ອົງການຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ການຮ່ວມມື ເອີລົບ ແຕ່ງຕັ້ງ ອະດີດລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຕວກກີ ເປັນເລຂານຸການໃຫຍ່

OSCE ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ແມ່ນອົງການລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລວມມີ 57 ປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ ເອີລົບ, ອາຊີເຫນືອ - ອາຊີກາງ ຕະຫລອດຮອດ ອາເມລິກາເຫນືອ ມີສຳນັກງານຢູ່ ວຽນ ປະເທດ ອົດຕາລິດ.
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