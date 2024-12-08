ຂ່າວສານ
ອີຢູ ແລະ Mercosur ສຳເລັດ FTA ພາຍຫລັງ 25 ປີ ແຫ່ງວັນເຈລະຈາ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງ Montevideo ຂອງ Uruguay, ທ່ານນາງ ປະທານຄະນະກຳມະການ ເອີລົບ (EC) Ursula von der Leyen ຖະແຫລງວ່າ: FTA ລະຫວ່າງ EU ແລະ Mercosur ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງ “ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ”. ຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ທ່ານນີ້ແລ້ວ, ບັນດາວິສາຫະກິດຂອງທັງສອງຝ່າຍ ຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ບັນດາມາດຕະການຫັນລະບຽບການພາສີເປັນງ່າຍດາຍ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການໃຫ້ບຸລິມະສິດສຳລັບບາງວັດຖຸດິບທີ່ສຳຄັນ.
Mercosur ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 1991 ລວມມີບັນດາປະເທດສະມາຊິກ Argentina, Brazil, Uruguay Paraguay. ປະຈຸບັນ ກຸ່ມນີ້ ມີປະຊາກອນກວ່າ 275 ລ້ານຄົນ ແລະ ກວມເອົາ GDP ກວ່າ 82% ຂອງທະວີບ ອາເມລິກາໃຕ້. ຂໍ້ຕົກລົງ EU-Mercosur ໄດ້ຕັ້ງຄວາມຫວັງວ່າ ຈະສ້າງສະພາບແວດລ້ອມສະດວກໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ການຄ້າສາກົນ, ແຕ່ຍັງຄົງຕ້ອງການການໃຫ້ອະນຸມັດຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ອີຢູ.