ຂ່າວສານ
ອີຢູ ແລະ ອີຣານ ເຊື່ອມຕໍ່ການເຈລະຈານິວເຄຼຍໃນທ້າຍເດືອນ ພະຈິກ
ວັນທີ 24 ພະຈິກ, ບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວດ້ານການທູດຢັ້ງຢືນວ່າ, ປະເທດນີິ້ຈະດຳເນີນການເຈລະຈາກັບ ອັງກິດ, ຝລັ່ງ, ເຢຍລະມັນ (ຫຼືເອີ້ນວ່າກຸ່ມ E3) ແລະ ສະຫະພາບ ເອີລົບ (ອີຢູ) ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ ຈະມາເຖິງ, ເພື່ອແນໃສ່ຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນປີ 2015 ລະຫວ່າງ ເຕເຮຣານ ກັບ 6 ປະເທດມະຫາອຳນາດ, ໃນນັ້ນມີກຸ່ມ E3 ແລະ ອາເມລິກາ.
ຕາມບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວແລ້ວ, ຄາດວ່າ ການເຈລະຈາຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ ເຊີແນວ, ປະເທດ ສະວິດ, ເຊິ່ງຈະກົງກັບຈຸດເວລາທ່ານ Donald Trump ກັບຄືນທຳນຽບຂາວໃນເດືອນ ມັງກອນ 2025. ໃນອາຍຸການທຳອິດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump, ອາເມລິກາ ໄດ້ຖອນອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງມີຊື່ວ່າ ແຜນການດຳເນີນງານຮ່ວມຢ່າງຮອບດ້ານ (JCPOA) ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ 2018, ຈັດວາງບັນດາຄຳສັ່ງລົງໂທດຄືນໃໝ່ ແລະ ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ ອີຣານ ຮັດແຄບຄຳໝັ້ນສັນຍາຈຳນວນໜຶ່ງຂອງຕົນ.
ບັນດາຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື່ອຟື້ນຟູຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ເລີ່ມຜັນຂະຫຍາຍແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2021 ຢູ່ ວຽນ, ປະເທດ ໂອຕາລິດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜ່ານການເຈລະຈາຫຼາຍຄັ້ງ, ບັນດາຝ່າຍຍັງບໍ່ທັນບັນລຸໄດ້ບາດກ້າວຄວາມຄືບໜ້າແຕ່ຢ່າງໃດ.