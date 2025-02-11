ຂ່າວສານ
ອີຢີບ ຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນສຸດຍອດ ອາຣັບ ກ່ຽວກັບ ປາແລັດສະຕິນ
ວັນທີ 09 ກຸມພາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຢິບ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ, ປະເທດນີ້ຈະຈັດກອງປະຊຸມວິສາມັນສຸດຍອດກຸ່ມ ອາຣັບ ໃນທ້າຍເດືອນນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນດາການຜັນແປທີ່ຖືກພັນລະນາວ່າເປັນໜ້າວິຕົກກັງວົນເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງເຖິງບັນຫາ ປາແລັດສະຕິນ. ແຈ້ງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຢີບ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກອງປະຊຸມຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງການນຳ ອາຣັບ ຫຼາຍທ່ານ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ປາແລັດສະຕິນ Mahmoud Abbas.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອີຢິບ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນສະພາບການພວມມີການຄັດຄ້ານ ແລະ ຕຳໜິຕິຕຽນໃນຫາງສຽງສາກົນຢ່າງກວ້າງຂວາງຕໍ່ການສະເໜີຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ກ່ຽວກັບການຮັບປົກຄອງເຂດ ກາຊາ ແລະ ສ້າງເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານຄົງທີ່ຊາວ ປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ນອກເຂດດິນແດນດັ່ງກ່າວ.