Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອີຊີ ຊຸກຍູ້ແຜນການຊື້ອາຍແກັດລວມກ່ອນລະດູແລ້ງວຽນມາ

ຄາດວ່າ, ອີຊີ ຈະປະກາດປະລິມານອາຍແກັດເຊິ່ງບັນດາປະເທດ ອີຢູ ອາດຈະຊື້ລວມໃນລະດູບານໃໝ່ຈະມາເຖິງ ເພື່ອດຶງດູດບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງບັນດານັກສະໜອງຕື່ມອີກ.
  (ພາບປະກອບ: AFP/TTXVN)  

ວັນທີ 16 ມັງກອນ, ທ່ານຮອງປະທານຄະນະກຳມະການເອີລົບ (ອີຊີ) Maros Sefcovic ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ອົງການນີ້ຈະເລີ່ມດຳເນີນແຜນການຊື້ອາຍແກັດລວມກ່ອນລະດູແລ້ງວຽນມາ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະສົມເຕັມສາງເກັບຮັກສາ ແລະ ຫຼີກລ້ຽງສະພາບຂາດພະລັງງານໃນລະດູໜາວຈະມາເຖິງ. ຄາດວ່າ, ອີຊີ ຈະປະກາດປະລິມານອາຍແກັດເຊິ່ງບັນດາປະເທດ ອີຢູ ອາດຈະຊື້ລວມໃນລະດູບານໃໝ່ຈະມາເຖິງ ເພື່ອດຶງດູດບັນດາຂໍ້ສະເໜີຂອງບັນດານັກສະໜອງຕື່ມອີກ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຢູ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ບາງບໍລິສັດນ້ຳມັນອາຍແກັດ ມີຄວາມລັ່ງເລໃຈ, ບໍ່ຢາກເຂົ້າຮ່ວມລາຍການຊື້ອາຍແກັດລວມດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າສາມາດເຈລະຈາສະເພາະ ແລະ ຍັງມີຄວາມສົງໄສຕໍ່ຄວາມອາດສາມາດຂອງກົນໄກນີ້ຂອງ ອີຢູ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນລາຄາອາຍແກັດ.

ຕາມກົນໄກຊື້ລວມ, ບັນດາປະເທດຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ບໍລິສັດຢູ່ພາຍໃນປະເທດເຂົ້າຮ່ວມການເກັບຊື້ອາຍແກັດຕາມຄວາມຕ້ອງການຢູ່ລະດັບທຽບເທົ່າ 15% ປະລິມານອາຍແອັດທີ່ຈຳເປັນເພື່ອໃສ່ໃຫ້ເຕັມສາງສະສົມ 90%.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽ​ດ​ນາມ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​, ຫັນ​ຕະຫຼາດ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເປັນ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບ

ຫວຽ​ດ​ນາມ​ເພີ່ມ​ທະ​ວີການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​, ຫັນ​ຕະຫຼາດ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ເປັນ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ແບບ

ປີ 2023, ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈຳນວນ 110 ລ້ານເທື່ອຄົນ, ໃນນັ້ນມີປະມານ 8 ລ້ານເທື່ອຄົນ ແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ. ເພື່ອປະຕິບັດສິ່ງນີ້, ການທ່ອງທ່ຽວ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍມາດຕະການແກ້ໄຂ ເຊັ່ນ: ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ, ການບໍລິການທີ່ພັກອາໄສ, ພິເສດແມ່ນຫັນຕະຫຼາດການທ່ອງທ່ຽວເປັນຫຼາຍຮູບແບບ… ເພື່ອດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ

ບໍລິການຮູບພາບ


Top