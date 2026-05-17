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ຂ່າວສານ

ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ເພີ່ມ​ຄ່າໃຊ້​ຈ່າຍ​​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ທາງ​ການ​ບິນ​ຂຶ້ນ 50% ຂອງຄ່າ​ປີ້​ຍົນ

ລະ​ດັບ​ຄ່າ​​ໃຊ້​ຈ່​າຍໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໂດຍອີງ​ຕາມ​ຄ່າ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ການ​ບິນ​ສະ​ເລ່ຍ ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຍົກ​ອອກ​ມາ.
  ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ເພີ່ມ​ຄ່າໃຊ້​ຈ່າຍ​​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ທາງ​ການ​ບິນ​ຂຶ້ນ 50% ຂອງຄ່າ​ປີ້​ຍົນ  
ກະ​ຊວງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ຂົນ​ສົ່ງ ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ໄດ້​ປັບ​ປຸງ​ກົນ​ໄກ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເພີ່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ສຳ​ລັບ​ບັນ​ດາ​ຖ້ຽວ​ບິນ​ການ​ຄ້າ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ. ຕາມ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ບິນ ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈັດ​ວາງ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເພີ່ມ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຂຶ້ນ​ເຖິງ 50% ຂອງຄ່າ​ປີ້​ຍົນ ສູງ​ສຸດ ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກຳນົດ, ອີງ​ຕາມ​ຊັ້ນການ​ບໍ​ລິ​ການ. ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມຂົນ​ສົ່ງ​ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ມີ​ຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ແຕ່​ວັນ​ທີ 13 ພຶດ​ສະ​ພາ, ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ການ​ບິນ​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ເພີ່ມ​​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂຶ້ນ 50%​ຂອງລະ​ດັບ​ຄ່າ​ປີ້​ຍົນ. ລະ​ດັບ​ຄ່າ​​ໃຊ້​ຈ່​າຍໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໂດຍອີງ​ຕາມ​ຄ່າ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ການ​ບິນ​ສະ​ເລ່ຍ ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສະ​ໜອງ​ນ້ຳ​ມັນ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ຍົກ​ອອກ​ມາ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ​ ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ ອາ​ຊຽນ - ນູແວນເຊລັງ ​ຄັ້ງ​ທີ 33

ຫວຽດ​ນາມ​ ເປັນ​ປະ​ທານ​ຮ່ວມ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ ອາ​ຊຽນ - ນູແວນເຊລັງ ​ຄັ້ງ​ທີ 33

ນູແວນເຊລັງ ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ບົດ​ບາດ​ປະ​ສານ​ງານ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ, ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ການ​ພົວ​ພັນ ແລະ ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ລວມ​ ພ້ອມ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ກະ​ທຳ 2026 – 2030.
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