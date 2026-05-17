ຂ່າວສານ ອິນໂດເນເຊຍ ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທາງການບິນຂຶ້ນ 50% ຂອງຄ່າປີ້ຍົນ 17/05/2026 ລະດັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ກຳນົດໂດຍອີງຕາມຄ່ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟການບິນສະເລ່ຍ ໂດຍບັນດາບໍລິສັດສະໜອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຍົກອອກມາ. ອິນໂດເນເຊຍ ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟທາງການບິນຂຶ້ນ 50% ຂອງຄ່າປີ້ຍົນ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ປັບປຸງກົນໄກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟສຳລັບບັນດາຖ້ຽວບິນການຄ້າພາຍໃນປະເທດ. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ບັນດາບໍລິສັດການບິນ ໄດ້ອະນຸຍາດຈັດວາງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຂຶ້ນເຖິງ 50% ຂອງຄ່າປີ້ຍົນ ສູງສຸດ ໂດຍລັດຖະບານກຳນົດ, ອີງຕາມຊັ້ນການບໍລິການ. ຂໍ້ກຳນົດຂອງກະຊວງຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງອິນໂດເນເຊຍ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ແຕ່ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ, ບັນດາບໍລິສັດການບິນໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂຶ້ນ 50%ຂອງລະດັບຄ່າປີ້ຍົນ. ລະດັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ກຳນົດໂດຍອີງຕາມຄ່ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟການບິນສະເລ່ຍ ໂດຍບັນດາບໍລິສັດສະໜອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຍົກອອກມາ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)