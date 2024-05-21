ຂ່າວສານ
ອິນໂດເນເຊຍ ເປັນເຈົ້າພາບຈັດເວທີປາໄສຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳໂລກ ຄັ້ງທີ 10
WWF ຄັ້ງທີ 10 ແມ່ນໂອກາດເຕົ້າໂຮມບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ລວມມີ ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາການນຳການເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼາຍຝ່າຍ, ນັກຮຽນຮູ້, ວິສາຫະກິດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 300.000 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 172 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ.
ເວທີປາໄສ ປຶກສາຫາລື 4 ບັນຫາ, ລວມມີ: ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ການອະນາໄມ; ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ; ພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ. ຄາດວ່າ ເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວ ຈະຍົກອອກບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບມາດຕະການ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃໝ່ ແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍຸຕິທຳ.