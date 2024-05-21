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ຂ່າວສານ

ອິນ​ໂດ​ເນ​ເຊຍ ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ຈັດ​ເວ​ທີ​ປາ​ໄສ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ແຫຼ່ງ​ນ້ຳ​ໂລກ ຄັ້ງ​ທີ 10

ວັນທີ 20 ພຶດສະພາ, ເວທີປາໄສຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳໂລກ ຄັ້ງທີ 10 (WWF) ໄດ້ໄຂຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ ຢູ່ເກາະ ບາຫຼີ ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ.
ບ່ອນສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເວທີປາໄສ ຢູ່ສະໜາມບິນ (ພາບ: VOV)

WWF ຄັ້ງທີ 10 ແມ່ນໂອກາດເຕົ້າໂຮມບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ລວມມີ ລັດຖະບານ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ບັນດາການນຳການເມືອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຫຼາຍຝ່າຍ, ນັກຮຽນຮູ້, ວິສາຫະກິດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະມານ 300.000 ຄົນ ທີ່ມາຈາກ 172 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນ.

ເວທີປາໄສ ປຶກສາຫາລື 4 ບັນຫາ, ລວມມີ: ການປົກປັກຮັກສາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ນ້ຳສະອາດ ແລະ ການອະນາໄມ; ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ; ພະລັງງານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ. ຄາດວ່າ ເວທີປາໄສດັ່ງກ່າວ ຈະຍົກອອກບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມກ່ຽວກັບມາດຕະການ ແລະ ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃໝ່ ແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍຸຕິທຳ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ

ສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຄົມມະນາຄົມ

ເລື່ອງອະນຸຍາດໃຫ້ບໍ່ຄິດໄລ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງບົກແມ່ນຊັບສິນຂອງລັດ ແມ່ນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ບົນພື້ນຖານຖອດຖອນບົດຮຽນ, ປະສົບການຈາກພຶດຕິກຳຕົວຈິງໃນວິວັດການຈັດຕັ້ງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງ, ປັບປຸງ...
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