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ຂ່າວສານ

ອິນໂດເນເຊຍ, ສິງກະໂປ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ແລະພະລັງງານສີຂຽວ

ວັນທີ 6 ພະຈິກ, ທ່ານ Prabowo Subianto ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ້ມີການພົບປະກັບ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ Lawrence Wong ຢູ່ ວັງ Merdeka ຢູ່ ຈາກາຕາ ນະຄອນຫລວງ ອິນໂດເນເຊຍ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສິງກະໂປ Lawrence Wong ແລະ ທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ອິນໂດເນເຊຍ Prabowo Subianto ທີ່ການຖະແຫລງຂ່າວໃນວັນທີ 06/11/2024. (ພາບ: Reuters)

ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງການນຳຕ່າງປະເທດ ມາຍັງ ອິນໂດເນເຊຍ ນັບແຕ່ເມື່ອທ່ານ Prabowo Subianto ຮັບດຳລົງຕຳແຫນ່ງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອວັນທີ 20 ຕຸລາ. ປະທານາທິບໍດີ Prabowo Subianto ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມສວມບົດບາດແມ່ນກຳລັງຫນູນເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດກວ່າອີກ,ພິເສດ ໃນບັນດາຂົງເຂດຍຸດທະສາດ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບສອງຝ່າຍ.

ທີ່ການພົບປະ, ການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫລາຍຂົງເຂດ. ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ ແລະພະລັງງານສະອາດ ພ້ອມທັງເຫັນດີຊູກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນການສົ່ງອອກໄຟຟ້າຈາກ ອິນໂດເນເຊຍ ໄປຍັງ ສິງກະໂປ ແລະ ສ້າງສາຍກາບໃຕ້ທະເລໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມແລກປ່ຽນພະລັງງານສີຂຽວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ຫັນປ່ຽນຈິນຕະນາການໃນການສ້າງກົດໝາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫລ່ງກຳລັງພັດທະນາ

ວັນທີ 9 ພະຈິກ ທຸກປີ ແມ່ນວັນກົດໝາຍຫວຽດນາມ, ວັນເຊີດຊູລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ການສຶກສາສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ.ພາຍຫລັງເກືອບ 40 ປີແຫ່ງການປ່ຽນແປງໃຫມ່ປະເທດຊາດ, ລະບົບກົດໝາຍຫວຽດນາມໄດ້ມີການດັດປັບບັນດາຂົງເຂດຂອງຊີວິດ, ຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ນັບມື້ນັບດີກວ່າ. ຕໍ່ຫນ້າກາລະໂອກາດພັດທະນາໃຫມ່ຂອງປະເທດຊາດ, ເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍ ພວມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງມີຈິນຕະນາການໃຫມ່ໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ແກ້ໄຂບັນຫາອຸດຕັນຂອງແຫ່ລງກຳລັງເພື່ອພັດທະນາ.
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