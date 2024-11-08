ຂ່າວສານ
ອິນໂດເນເຊຍ, ສິງກະໂປ ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ແລະພະລັງງານສີຂຽວ
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງການນຳຕ່າງປະເທດ ມາຍັງ ອິນໂດເນເຊຍ ນັບແຕ່ເມື່ອທ່ານ Prabowo Subianto ຮັບດຳລົງຕຳແຫນ່ງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອວັນທີ 20 ຕຸລາ. ປະທານາທິບໍດີ Prabowo Subianto ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ ການຢ້ຽມຢາມສວມບົດບາດແມ່ນກຳລັງຫນູນເພື່ອເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດກວ່າອີກ,ພິເສດ ໃນບັນດາຂົງເຂດຍຸດທະສາດ ແລະ ມີຄວາມສຳຄັນສຳລັບສອງຝ່າຍ.
ທີ່ການພົບປະ, ການນຳສອງທ່ານ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຫລາຍຂົງເຂດ. ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ ແລະພະລັງງານສະອາດ ພ້ອມທັງເຫັນດີຊູກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນການສົ່ງອອກໄຟຟ້າຈາກ ອິນໂດເນເຊຍ ໄປຍັງ ສິງກະໂປ ແລະ ສ້າງສາຍກາບໃຕ້ທະເລໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມແລກປ່ຽນພະລັງງານສີຂຽວ.