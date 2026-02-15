Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ອິນເຕີແນັດດາວທຽມ Starlink ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຢູ່ ຫວຽດນາມ ຢ່າງເປັນທາງການ

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໂທລະພາບເອເລັກໂຕນິກ ທີ່ປະກາດໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ ແລ້ວ, ໃນໄລຍະທຳອິດ, Starlink Services ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ 600.000 ເຄື່ອງອຸປະກອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຄົາລົບຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
(ພາບປະກອບ: TTXVN)

ກົມຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໂທລະພາບເອເລັກໂຕນິກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຫວຽດນາມ ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດນຳໃຊ້ຄວາມຖີ່ ແລະ ອຸປະກອນສັນຍານວິທະຍຸໂທລະພາບເອກເລັກໂຕນິກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ Starlink Services ຫວຽດນາມ ຈຳກັດ.

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກກົມຄວາມຖີ່ວິທະຍຸໂທລະພາບເອເລັກໂຕນິກ ທີ່ປະກາດໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ ແລ້ວ, ໃນໄລຍະທຳອິດ, Starlink Services ຫວຽດນາມ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນ 600.000 ເຄື່ອງອຸປະກອນຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ເຄົາລົບຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ຢູ່ ຫວຽດນາມ, SpaceX ໄດ້ທົດລອງລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງອິນເຕີແນັດ, ຮູບແບບໂທລະຄົມມະນາຄົມດາວທຽມວົງໂຄຈອນໄລຍະຕ່ຳ ບົນຫຼັກການຮັບປະກັນການປ້ອງກັນຊາດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ. ເລື່ອງທົດລອງດຳເນີນການບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມໄດ້ປະຕິບັດໃນໄລຍະ 5 ປີ ແລະ ຈະສິ້ນສຸດກ່ອນວັນທີ 01 ມັງກອນ 2031.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

