ຂ່າວສານ

ອິນເດຍ ແລະ ລັດເຊຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ

ອິນເດຍ ແລະ ລັດເຊຍ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນເປົ້າໝາຍຍົກວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍໃຫ້ຂຶ້ນລະດັບ 100 ຕື້ USD ໃນປີ 2030 ຕາມທິດສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ.
ທ່ານ Narendra Modi, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ ແລະ ທ່ານ Vladimir Putin, ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ (ພາບ: REUTERS/Adnan Abidi)

ວັນທີ 05 ທັນວາ, ທ່ານ Narendra Modi, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິນເດຍ ແລະ ທ່ານ Vladimir Putin, ປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ ໄດ້ລົງນາມໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ອິນເດຍ - ລັດເຊຍ ຄັ້ງທີ 23 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ນິວເດລີ, ອິນເດຍ. ຖະແຫຼງການຮ່ວມໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດໃນຫຼາຍຂົງເຂດຫຼັກແຫຼ່ງ.

ກ່ຽວກັບດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າ, ອິນເດຍ ແລະ ລັດເຊຍ ໄດ້ຢືນຢັນຄືນເປົ້າໝາຍຍົກວົງເງິນການຄ້າ 2 ຝ່າຍໃຫ້ຂຶ້ນລະດັບ 100 ຕື້ USD ໃນປີ 2030 ຕາມທິດສ້າງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງ ແລະ ຍືນຍົງ. ໃນຂົງເຂດປ້ອງກັນຊາດ, 2 ຝ່າຍໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການກຳນົດທິດຫັນໄປສູ່ເລື່ອງພ້ອມກັນຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາ ແລະ ຜະລິດບັນດາລະບົບປ້ອງກັນຊາດຢູ່ ອິນເດຍ ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ລິເລິ່ມ “ຜະລິດຢູ່ ອິນເດຍ”, ມຸ່ງໄປເຖິງການສົ່ງອອກໄປສູ່ປະເທດທີ 3.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2025 ຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປະຈຳເດືອນ ພະຈິກ ປີ 2025 ຂອງລັດຖະບານ ຫວຽດນາມ

ບັນດາໝາກຜົນລະອຽດເດືອນນີ້ດີກວ່າເດືອນກ່ອນ, ດີກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີ 2024, ຊີວິດທາງດ້ານວັດຖຸ ແລະ ຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຍົກສູງຂຶ້ນ.
