Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ ຍູ້​ແຮງ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ເຂົ້າ​ເຂດ ກາ​ຊາ

ກອງທັບອາກາດ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ດຳເນີນ ການບຸກໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງເຂົ້ານະຄອນ Homs ທາງພາກກາງ, ນະຄອນແຄມທະເລ Latakia ແລະ ນະຄອນປະຫວັດສາດ Palmyra, Syria.
Smoke rises as a residential building collapses after an Israeli air strike, in Gaza City, September 8, 2025. Photo: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

ວັນທີ  8 ກັນຍາ,  ອົງການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນ ກາຊາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ສືບຕໍ່ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງ ຊື່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກ່ວາ 40 ຄົນ, ເກືອບ 300 ຄົນຖືກບາດເຈັບ ແລະ ທຳລາຍຕຶກອາຄານສູງຫຼາຍຫຼັງ. ໃນວັນດຽວກັນ, ອົງການສາທາລະນະສຸກ ກາຊາ ແຈ້ງວ່າ ໄດ້ຮັບຮູ້ມີຄົນເສຍຊີວິດຍ້ອນອຶດຫິວຢູ່ເຂດ ກາຊາ ຕື່ມອີກ 6 ຄົນ, ຍົກຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຍ້ອນອຶດຫິວຢູ່ ກາຊາ ນັບແຕ່ຕົ້ນໄລຍະເກີດການປະທະກັນຂຶ້ນເປັນ 393 ຄົນ.

ແລະ ກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ກອງທັບອາກາດ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ດຳເນີນ ການບຸກໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງເຂົ້ານະຄອນ Homs ທາງພາກກາງ, ນະຄອນແຄມທະເລ Latakia ແລະ ນະຄອນປະຫວັດສາດ Palmyra, Syria.  ຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ບາດເຈັບລົົ້ມຕາຍທີ່ເກີດຈາກເຫດບຸກໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະກາດເທື່ອ.

ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເຫດບຸກໂຈມຕີດ້ວຍປືນຢູ່ປ້າຍລົດເມຢູ່ ເມື່ອວັນທີ 8 ກັນຍາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍສຸດ 6 ຄົນ ແລະ ນັບພັນຄົນຖືກບາດເຈັບນັ້ນ, ອີຢູ, ອາເມລິກາ, ຝະລັ່ງ, UAE… ປະກາດວ່າ ເຫດການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງມີຄຳສັ່ງຢຸດຍິງ; ຮຽກຮ້ອງຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ພ້ອມທັງຢືນຢັນວ່າ: ມີພຽງແຕ່ມາດຕະການດ້ານການເມືອງເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະສາມາດນຳມາເຊິ່ງສັນຕິພາບ ແລະ ສະຖຽນລະພາບໄດ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ-ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ ຈີນ-ອາ​ຊຽນ 2025

ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ-ຈຸດ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂອງງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ ຈີນ-ອາ​ຊຽນ 2025

ມາຮອດປະຈຸບັນ, ແຂວງ ກວາງຊີ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳການຮ່ວມມມື AI ກັບ 8 ປະເທດ ອາຊຽນ, ລວມມີທັງ ຫວຽດນາມ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top