ຂ່າວສານ
ອິດສະຣາແອັນ ຊຸກຍູ້ການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ 34 ແຫ່ງ ຢູ່ຝັ່ງຕາເວັນຕົກ
ຕາມບັນດາແຫຼ່ງຂ່າວແລ້ວ, ບັນດາເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຈະໄດ້ຈັດແບ່ງຢູ່ຫຼາຍເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຝັ່ງຕາເວັນຕົກ, ໃນນັ້ນ ມີທັງບັນດາເຂດທີ່ເຄີຍປະຕິບັດແຜນການ “ຖອຍຫຼັງ” ເມື່ອປີ 2005. ການກະທຳດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນໃນສະພາບການບັນຫາເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານ ແລະ ລະບຽບການຂອງຝັ່ງຕາເວັນຕົກສືບຕໍ່ແມ່ນເນື້ອໃນກໍ່ຄວາມໂຕ້ຖຽງກັນໃນວິວັດທະນາການສັນຕິພາບຢູ່ຕາເວັນອອກກາງ. ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ກຳລັງການເມືອງຈໍານວນໜຶ່ງຢູ່ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ຊຸກຍູ້ບັນດາແຜນການເປີດກວ້າງອະທິປະໄຕ ຫຼື “ນຳໃຊ້ກົດໝາຍ ອິດສະຣາແອັນ” ສຳລັບສ່ວນໜຶ່ງເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກແມ່ນ້ຳ ຈໍແດນ ເປັນເທື່ອລະກ້າວ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ບັນດາເຂດທີ່ມີຊາວຢິວ ດຳລົງຊີວິດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບັນດາຂໍ້ສະເໜີນີ້ພວມປະເຊີນໜ້າກັບຫຼາຍຄຳເຫັນທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຄະນະລັດຖະບານ ອິດສະຣາແອັນ ກໍຄື ຄວາມວິຕົກກັງວົນຂອງປະຊາຄົມສາກົນ.
ວົງການນັກສັງເກດການຖືວ່າ ເລື່ອງເປີດກວ້າງບັນດາເຂດຕັ້ງຖິ່ນຖານນັ້ນ ອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບການປັດຈຸບັນ ແລະ ວິວັດທະນາການເຈລະຈາໃນອະນາຄົດໃນສະພາບການ ອິດສະຣາແອັນ ຕ້ອງສືບຕໍ່ຕ້ອງພິຈາລະນາລະຫວ່າງບັນດາຄຳຮຽກຮ້ອງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການເມືອງ ແລະ ການພົວພັນຕ່າງປະເທດຢູ່ພາກພື້ນທີ່ມີການຜັນແປຫຼາຍຢ່າງ.