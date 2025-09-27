Báo Ảnh Việt Nam

ອິດ​ສະ​ຣາ​ແອັນ​ ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ​ເລັ່ງ​ໃສ່​ກຳ​ລັງ​ ​ຮູ​ທີ ຢູ່ ເຢ​ແມນ

ວັນທີ 25 ກັນຍາ, ກອງທັບ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ປຸກປັ່ນບັ້ນຮົບບຸກໂຈມຕີເລັ່ງໃສ່ ເຢແມນ ເພື່ອແນໃສ່ໂຕ້ຕອບເລື່ອງກຳລັງ ຮູທີ ບຸກໂຈມຕີໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ. ບັນດາເປົ້າໝາຍເຊິ່ງກຳລັງ ອິດສະຣາແອັນ ເລັ່ງໃສ່ແມ່ນບັນດາຮາກຖານຂອງກຳລັງ ຮູທີ ຢູ່ເຂດນະຄອນຫຼວງ Sanaa.
ຄວັນໄຟຫຼັງການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ Sanaa, ເຢແມນ ໃນວັນທີ 10/9/2025 (ພາບ: THX/TT)

ທ່ານ Israel Katz  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອິດສະຣາແອັນ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການບຸກໂຈມຕີໄດ້ເຂັ່ນຂ້າຕາຍສະມາຊິກ ຮູທີ ນັບສິບຄົນ, ທຳລາຍສາງເກັບ UAV ແລະ ອາວຸດຂອງກຸ່ມນີ້ຫຼາຍແຫ່ງ. ກ່ອນໜ້ານັ້ນ, ຕອນຄ່ຳວັນທີ 24 ກັນຍາ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ຂຽນລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ X ໂດຍກ່າວເຕືອນ ຮູທີ ຈະຖືກເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງ ເພາະວ່າບໍ່ຍອມຖອດຖອດບົດຮຽນຈາກ ອີຣານ, ລີບັງ ແລະ ກາຊາ, ແລະ ສືບຕໍ່ປຸກລະດົມບັ້ນບຸກໂຈມຕີຕ້ານ ອິດສະຣາແອັນ.

        ພາຍຫຼັງບັ້ນບຸກໂຈມຕີຂອງ ອິດສະຣາແອັນ ພຽງ 2 – 3 ຊົ່ວໂມງ, ຮູທີ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟນຳວິທີໄປທາງ ອິດສະຣາແອັນ ໃນຕອນກາງຄືນ. ລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ ອິດສະຣາແອັນ ໄດ້ສະກັດກັ້ນລູກສອນໄຟຂອງ ຮູທີ ສຳເລັດ ແລະ ບັ້ນບຸກໂຈມຕີບໍ່ກໍ່ຜົນເສຍຫາຍຫຼາຍພໍປານໃດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

