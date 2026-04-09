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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ອີ​ຣານ ຢຸດ​ຍິງ​ຊົ່ວ​ຄາວ​​ໃນເວລາ 2 ອາ​ທິດ​ເພື່ອ​ເຈ​ລະ​ຈາ

ເມື່ອຂ​ຽນ​ໃນ​ສື່​ສັງ​ຄົມອອນ​ໄລ Truth Social ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 07 ເມ​ສາ (ຕາມ​ເວ​ລາ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ), ທ່ານ Donald Trump ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ຈະ​ຢຸດ​ຕິ​ຊົ່ວ​ຄາວບັນ​ດາ​ການ​ບຸກ​ໂຈມ​ຕີ​ແນ​ໃສ່ ອີ​ຣານ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ 2 ອາ​ທິດ, ພາຍຫຼັງ​ທີ່ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ໃຫ້​ແກ່​ຄວາມ​ມາ​ນະ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທາງ​ການ​ທູດ.

ທ່ານ Donald Trump ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ພັນ​ລະ​ນາ​ວ່າ ນີ້​ແມ່ນ “ຄຳ​ສັ່ງ​ຢຸດ​ຍິງ​ສອງ​ສົ້ນ”, ພ້ອມ​ທັງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ກໍ​ພວມໃກ້ຈະ​ໄປ​ເຖິງ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົ​ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສັນ​ຕິ​ພາບໄລຍະ​ຍາວ​ກັບ ອີ​ຣານ ກໍ​ຄື ສັນ​ຕິ​ພາບ​ຢູ່​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ​ຢ່າງ​ເດັດຂາດ.

ການ​ນຳ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໄດ້​ຮັບ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີແນະ 10 ຂໍ້​ຈາກ ອີ​ຣານ ແລະ ຕີ​ລາ​ຄາ​ວ່າ ນີ້​ແມ່ນ​ພື້ນ​ຖານ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ນັ້ນ, ວັນ​ທີ 08 ເມ​ສາ, ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສູງ​ສຸດ ອີ​ຣານ ໄດ້​ຢັ້ງ​ຢືນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຢຸດ​ຍິງ​ທີ່​ແກ່​ຍາວ 2 ອາ​ທິດ ໂດຍ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ ເປັນ​ກາງ​ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ພາຍ​ໃຕ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກທ່ານ Mojtaba Khamenei ​ຜູ້​ນຳ​ສູງ​ສຸດ ອີ​ຣານ.

ຝ່າ​ຍ ເຕ​ເຮ​ຣານ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ບັນ​ດາ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໄລຍະຍາວ​ນານ ຈະ​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 10 ເມ​ສາ ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ Islamabad ຂອງ ປາ​ກິດ​ສະ​ຖານ. ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ຢຸດ​ຍິງ 2 ອາ​ທິດ, ອີ​ຣານ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຈະ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ໄປ​ມາ​ຜ່ານ​ຊ່ອງ​ແຄບ​ທະ​ເລ Hormuz ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດຂອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ມີ​ຜູ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນກວ່າ 80 ຄົນ ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ ເມ​ດີ​ເຕ​ຣາ​ເນຍ

ມີ​ຜູ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນກວ່າ 80 ຄົນ ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ ເມ​ດີ​ເຕ​ຣາ​ເນຍ

ກ່ຳ​ປັ່ນຂົນ​ສົ່ງໂດຍສານ​ຊາວ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ປະ​ມານ 120 ຄົນ ເດີນທາງອອກ​ຈາກ​ເທດ​ສະ​ບານ​ແຄມ​ທະ​ເລ Tajoura, ທາງ​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສ່ຽງ​ເໜືອ ລີ​ບີ ໃນ​ວັນ​ທີ 05 ເມ​ສາ ຖືກ​ຂວ້ຳ​ຍ້ອນ​ນ້ຳ​ເຂົ້າໃນ​ເງື່ອນ​ໄຂສະພາບ​ອາ​ກາດ​ທີ່ປ່ຽນແປງກະທັນຫັນ.
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