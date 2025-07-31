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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແລະ ຈີນ ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຕໍ່​ກຳ​ນົດ​ເວ​ລາ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ຈັດ​ວາງ​ອັດ​ຕາ​ພາ​ສີ

ບັນດາການເຈລະຈາຢູ່ Stockholm ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງ “ກົງໄປກົງມາ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສ້າງສັນ”.
ກ່ຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂອງຈີນ ຢູ່ທ່າກ່ຳປັ່ນ Long Beach, Los Angeles, ອາເມລິກາ (ພາບປະກອບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 29 ກໍລະກົດ, ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ ໄດ້ເຫັນດີສືບຕໍ່ເຈລະຈາກ່ຽວກັບການຕໍ່ກຳນົດເວລາຂໍ້ຕົກລົງຢຸດຕິການຈັດວາງອັດຕາພາສີຊົ່ວຄາວ, ພາຍຫຼັງ 2 ວັນໂຮມປະຊຸມຢູ່ Stockholm (ຊູແອັດ) ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງດ້ານການຄ້າ ກ່ອນກຳນົດເວລາໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ ຈະມາເຖິງ.

ຮອບເຈລະຈາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການຄ້າຫຼ້າສຸດ ລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ຈີນ, ໂດຍທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ຮ່າຫຼີເຟິງ ແລະ ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ອາເມລິກາ Scott Bessent ນຳໜ້າ. ເຖິງວ່າທັງສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ບໍ່ໄດ້ປະກາດບໍ່ວ່າເນື້ອໃນລາຍລະອຽດນັບແຕ່ຮອບເຈລະຈາຂອງການເຈລະຈາໃນ 2 ວັນດັ່ງກ່າວເທື່ອ, ແຕ່ຝ່າຍ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຮອບເຈລະຈາກັບ ຈີນ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ “ມີລັກສະນະສ້າງສັນ”.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວພາຍຫຼັງການເຈລະຈາ, ທ່ານ ຫຼີຊຽງແສງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາການເຈລະຈາຢູ່ Stockholm ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງ “ກົງໄປກົງມາ, ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ສ້າງສັນ”.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ ສ.ເກົາຫຼີ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ ສ.ເກົາຫຼີ ບຳລຸງສ້າງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ສະເໜີໃຫ້ 2 ຝ່າຍສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ, ເພີ່ມທະວີການພົວພັນແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ, ຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ.
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