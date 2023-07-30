ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດກັບ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສ.ເກົາຫຼີ
ທຳນຽບຂາວແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ຈະຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ຢູ່ຄ້າຍ David, ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ ຈະມາເຖິງ.
ໃນຖະແຫຼງການຂອງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ທ່ານ Karine Jean – Pierre ເລຂານຸການສື່ມວນຊົນຂອງທຳນຽບຂາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາການນຳ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືສາມຝ່າຍຢູ່ພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ແລະ ກວ້າງກວ່າອີກ, ໃນນັ້ນ ມີການເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດເກາະ ປາຊີຟິກ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດ ຈະຍົກອອກວິໄສທັດລວມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ຊຸກຍູ້ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງເສດຖະກິດ.