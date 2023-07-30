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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດກັບ ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ ສ​.ເກົາຫຼີ

ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາການນຳ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືສາມຝ່າຍຢູ່ພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ແລະ ກວ້າງກວ່າອີກ, ໃນນັ້ນ ມີການເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດເກາະ ປາຊີຟິກ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol (ພາບ: TTXVN)

ທຳນຽບຂາວແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ຈະຕ້ອນຮັບທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ Fumio Kishida ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສ.ເກົາຫຼີ Yoon Suk Yeol ຢູ່ຄ້າຍ David, ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ ຈະມາເຖິງ.

ໃນຖະແຫຼງການຂອງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ທ່ານ Karine Jean – Pierre ເລຂານຸການສື່ມວນຊົນຂອງທຳນຽບຂາວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ກອງປະຊຸມແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ບັນດາການນຳ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການເປີດກວ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືສາມຝ່າຍຢູ່ພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ແລະ ກວ້າງກວ່າອີກ, ໃນນັ້ນ ມີການເພີ່ມທະວີການພົວພັນກັບ ອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະເທດເກາະ ປາຊີຟິກ. ຢູ່ກອງປະຊຸມ, ບັນດາປະເທດ ຈະຍົກອອກວິໄສທັດລວມ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນດາສິ່ງທ້າທາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທົ່ວໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ, ຊຸກຍູ້ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມວັດທະນາຖາວອນຂອງເສດຖະກິດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ລັດ​ເຊຍ - ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ລັດ​ເຊຍ - ອາ​ຟະ​ລິ​ກາ ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຮ່ວມ​

ວັນທີ 28 ກໍລະກົດ, ຢູ່ນະຄອນ Saint Peterburg, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ Vladimir Putin ແລະ ການນຳບັນດາປະເທດ ອາຟະລິກາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການສະບັບສຸດທ້າຍຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລັດເຊຍ - ອາຟະລິກາ ຄັ້ງທີ II ແລະ ແຜນການກະທຳລວມຂອງທັງສອງຝ່າຍຮອດປີ 2026.
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