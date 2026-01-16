ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ເລີ່ມໄລຍະທີສອງ ແຜນການຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ເຂດກາຊາ
ໄລຍະທຳອິດໃນແຜນການຂອງອາເມລິກາ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ໃນນັ້ນມີບັນດາການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິດສະລາແອັນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນນັບຮ້ອຍຄົນຢູ່ເຂດກາຊາເສຍຊີວິດ, ເລື່ອງຍັງບໍ່ທັນຢັ້ງຢືນໄດ້ອັດຖິຂອງຕົວປະກັນອິດສະລາແອັນຄົນສຸດທ້າຍ, ກໍ່ຄືຄວາມຊັກຊ້າໃນການເປີດບັນດາດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງ ເຂດກາຊາ ແລະ ເອຢິບຄືນໃໝ່.
ການເລີ່ມໄລຍະທີສອງໝາຍຄວາມວ່າ: ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍ ຈະປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສັບສົນກວ່າ, ລວມມີວິທີການແກ້ໄຂ ຮາມາດສ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສາກົນ ຢູ່ເຂດກາຊາ. ໃນບົດທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ, ທ່ານ Steve Witkoff ທູດພິເສດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລຍະທີສອງຈະສຸມໃສ່ການສ້າງອຳນາດການປົກຄອງປ່ຽນຜ່ານ ຂອງຊາວປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ເຂດກາຊາ, ພ້ອມທັງເລີ່ມວິວັດການ ຫຼຸດຜ່ອນກຳລັງອາວຸດ ແລະ ສ້າງສາເຂດນີ້ຄືນໃໝ່.