ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ເລີ່ມ​ໄລ​ຍະ​ທີ​ສອງ ແຜນ​ການ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຢູ່​ເຂດ​ກາ​ຊາ

ວັນທີ 14 ມັງກອນ, ລັດຖະບານ ອາເມລິກາ ປະກາດຈະເລີ່ມໄລຍະທີສອງຂອງແຜນການຢຸດຕິການປະທະກັນຢູ່ເຂດກາຊາ.
ບັນດາຕຶກອາຄານຖືກທຳລາຍຢູ່ນະຄອນ ກາຊາ (ພາບ: REUTERS/Dawoud Abu Alkas )

ໄລຍະທຳອິດໃນແຜນການຂອງອາເມລິກາ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງ, ໃນນັ້ນມີບັນດາການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິດສະລາແອັນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນນັບຮ້ອຍຄົນຢູ່ເຂດກາຊາເສຍຊີວິດ, ເລື່ອງຍັງບໍ່ທັນຢັ້ງຢືນໄດ້ອັດຖິຂອງຕົວປະກັນອິດສະລາແອັນຄົນສຸດທ້າຍ, ກໍ່ຄືຄວາມຊັກຊ້າໃນການເປີດບັນດາດ່ານຊາຍແດນລະຫວ່າງ ເຂດກາຊາ ແລະ ເອຢິບຄືນໃໝ່.

ການເລີ່ມໄລຍະທີສອງໝາຍຄວາມວ່າ: ອາເມລິກາ ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືເປັນກາງໄກ່ເກ່ຍ ຈະປະເຊີນໜ້າກັບບັນດາສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສັບສົນກວ່າ, ລວມມີວິທີການແກ້ໄຂ ຮາມາດສ ແລະ ການຜັນຂະຫຍາຍກຳລັງຮັກສາສັນຕິພາບສາກົນ ຢູ່ເຂດກາຊາ. ໃນບົດທີ່ໄດ້ເອົາລົງໃນສື່ສັງຄົມອອນໄລ, ທ່ານ Steve Witkoff ທູດພິເສດຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລຍະທີສອງຈະສຸມໃສ່ການສ້າງອຳນາດການປົກຄອງປ່ຽນຜ່ານ ຂອງຊາວປາແລັດສະຕິນ ຢູ່ເຂດກາຊາ, ພ້ອມທັງເລີ່ມວິວັດການ ຫຼຸດຜ່ອນກຳລັງອາວຸດ ແລະ ສ້າງສາເຂດນີ້ຄືນໃໝ່.

​(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

