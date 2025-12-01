ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຢຸດຕິການອອກວິຊາໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ອາບການິດສະຖານ ທັງໝົດ
ອຳນາດການປົກຄອງ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາອົງການການທູດ ອາເມລິກາ ທັງໝົດໃນໂລກ ຢຸດຕິການອອກວິຊີທຸກປະເພດໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ອາບການິດສະຖານ, ໝາຍຄວາມວ່າ ໂຄງການວິຊາພິເສດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ຊາວ ອາບການິດສະຖານ ທີ່ເຄີຍຊ່ວຍເຫຼືອ ອາເມລິກາ ໃນຕະຫຼອດ 2 ທົດສະວັດ ທີ່ປະເທດນີ້ມີທະຫານປະຈຳຢູ່ ອາບການິດສະຖານ ກໍຖືກຢຸດຕິເຊັ່ນດຽວກັນ.
ແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານເຖິງບັນດາອົງການຕາງໜ້າທາງການທູດ ອາເມລິກາ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ ມີຜົນສັກສິດໃນທັນທີ, ໂດຍໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທຸກສຳເນົາເອກະສານຂໍວິຊາຂອງພົນລະເມືອງ ອາບການິດສະຖານ, ລວມທັງວິຊາປະຈຳຖິ່ນພິເສດ ລ້ວນແຕ່ຖືກປະຕິເສດ.