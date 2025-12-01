Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢຸດ​ຕິ​ການ​ອອກວິ​ຊາ​ໃຫ້​ແກ່​ພົນ​ລ​ະ​ເມືອງ ອາບ​ກາ​ນິດ​ສະ​ຖານ​ ທັງ​ໝົດ

ອຳນາດການປົກຄອງ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາອົງການການທູດ ອາເມລິກາ ທັງໝົດໃນໂລກ ຢຸດຕິການອອກວິຊີທຸກປະເພດໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ອາບການິດສະຖານ.
(ພາບປະກອບ: REUTERS/Dado Ruvic)

ອຳນາດການປົກຄອງ ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump  ໄດ້ຊີ້ນຳບັນດາອົງການການທູດ ອາເມລິກາ ທັງໝົດໃນໂລກ ຢຸດຕິການອອກວິຊີທຸກປະເພດໃຫ້ແກ່ພົນລະເມືອງ ອາບການິດສະຖານ, ໝາຍຄວາມວ່າ ໂຄງການວິຊາພິເສດທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ຊາວ ອາບການິດສະຖານ ທີ່ເຄີຍຊ່ວຍເຫຼືອ ອາເມລິກາ ໃນຕະຫຼອດ 2 ທົດສະວັດ ທີ່ປະເທດນີ້ມີທະຫານປະຈຳຢູ່ ອາບການິດສະຖານ ກໍຖືກຢຸດຕິເຊັ່ນດຽວກັນ.

ແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານເຖິງບັນດາອົງການຕາງໜ້າທາງການທູດ ອາເມລິກາ ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ ມີຜົນສັກສິດໃນທັນທີ, ໂດຍໄດ້ລະບຸຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທຸກສຳເນົາເອກະສານຂໍວິຊາຂອງພົນລະເມືອງ ອາບການິດສະຖານ, ລວມທັງວິຊາປະຈຳຖິ່ນພິເສດ ລ້ວນແຕ່ຖືກປະຕິເສດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

Top