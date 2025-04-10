ຂ່າວສານ ອາເມລິກາ ຢຸດຕິການຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມເຕີມໃນໄລຍະ 90 ວັນສຳລັບ ຫວຽດນາມແມ່ນບາດກ້າວທີ່ຕັ້ງໜ້າ 10/04/2025 ບົນຈິດໃຈການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຫວຽດນາມຈະພ້ອມກັບ ອາເມລິກາ ດຳເນີນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸບັນດາມາດຕະການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມສົມດູນທາງການຄ້າ, ຍືນຍົງ. ທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN )ອາເມລິກາ ຢຸດຕິການຈັດວາງອັດຕາພາສີເພີ່ມເຕີມໃນໄລຍະ 90 ວັນສຳລັບ ຫວຽດນາມແມ່ນບາດກ້າວທີ່ຕັ້ງໜ້າ ນີ້ແມ່ນການຢັ້ງຢືນຂອງທ່ານນາງ ຟ້າມທູຮັ່ງ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ທີ່ການຖະແຫຼງຂ່າວນັດສາມັນທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ເມສາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ຕາມທ່ານນາງແລ້ວ, ບົນຈິດໃຈການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ຫວຽດນາມຈະພ້ອມກັບ ອາເມລິກາ ດຳເນີນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ບົນພື້ນຖານເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນແລະກັນ ເພື່ອແນໃສ່ບັນລຸບັນດາມາດຕະການທີ່ສົມເຫດສົມຜົນມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມສົມດູນທາງການຄ້າ, ຍືນຍົງ ແລະ ຕອບສະໜອງຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດສອງປະເທດ. ສິ່ງນີ້ກໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈຂອງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ກໍ່ຄືຈິດໃຈ 30 ປີແຫ່ງການສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດຂອງສອງປະເທດ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)