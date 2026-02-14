Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຢາກ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກັບ ອີ​ຣານ ພາຍ​ໃນ 1 ເດືອນ

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການສື່ມວນຊົນໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ, ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນວ່າ ອາເມລິກາ ຕ້ອງບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກັບ ອີຣານ ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຜົນຕາມມາຈະ “ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ”. ທ່ານ ກໍຫວັງວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງສອງປະເທດອາດຈະບັນລຸໄດ້ພາຍໃນເວລາ 1 ເດືອນຈະມາເຖິງ.
ທ່ານ Donald Trump ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ (ພາບ: REUTERS/Jonathan Ernst)

ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານ Trump ແລະ ທ່ານ Benjamin Netanyahu  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ  ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການພົບປະໄດ້ດຳເນີນ “ດີທີ່ສຸດ” ແລະ ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາ ອີຣານ ກໍຄືສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານ Trump ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານຈະຍົກອອກຄຳຕັດສິນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ.

        ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Benjamin Netanyahu  ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ   ກໍສະແດງຄວາມຫວັງຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ເຊິ່ງ ອາເມລິກາ ອາດຈະບັນລຸໄດ້ກັບ ອີຣານ, ແຕ່ກໍເນັ້ນໜັກວ່າ ອິດສະຣາແອັນ ຍັງຄົງຮັກສາຫຼັກໝັ້ນຢ່າງລະມັດລະວັງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

