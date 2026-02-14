ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຢາກບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງກັບ ອີຣານ ພາຍໃນ 1 ເດືອນ
ຄຳເຫັນດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກມາພາຍຫຼັງການພົບປະລະຫວ່າງທ່ານ Trump ແລະ ທ່ານ Benjamin Netanyahu ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ ຢູ່ ວໍຊິງຕັນ. ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການພົບປະໄດ້ດຳເນີນ “ດີທີ່ສຸດ” ແລະ ສອງຝ່າຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບບັນຫາ ອີຣານ ກໍຄືສະພາບການຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ທ່ານ Trump ກໍໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານຈະຍົກອອກຄຳຕັດສິນສຸດທ້າຍກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງ ອາເມລິກາ ແລະ ອີຣານ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ທ່ານ Benjamin Netanyahu ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິດສະຣາແອັນ ກໍສະແດງຄວາມຫວັງຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ເຊິ່ງ ອາເມລິກາ ອາດຈະບັນລຸໄດ້ກັບ ອີຣານ, ແຕ່ກໍເນັ້ນໜັກວ່າ ອິດສະຣາແອັນ ຍັງຄົງຮັກສາຫຼັກໝັ້ນຢ່າງລະມັດລະວັງ.