ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ມີ​ແຜນ​ການ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ອອກວິ​ຊາ ໃຫ້​ແກ່ 75 ປະ​ເທດ

ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດຖືກຜົນສະທ້ອນລວມມີ ໂຊມາລີ, ລັດເຊຍ, ອີຣານ, ອາບການິດສະຖານ, ບຣາຊິນ, ນີເຊລີ ແລະ ໄທ.
ຜູ້ໂດຍສານຢູ່ສະໜາມບິນສາກົນ Miami, ລັດ Florida ຢູ່ ອາເມລິກາ (ພາບ: REUTERS)
ວັນທີ 14 ມັງກອນ, ສື່ມວນຊົນ ອາເມລິກາ ໄດ້ລົງຂ່າວນັບແຕ່ວັນທີ 21 ມັງກອນ, ອຳນາດການປົກຄອງ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ຈະຢຸດຕິທຸກການອອກວິຊາ ໃຫ້ແກ່ຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ມາຈາກ 75 ປະເທດ. ຕາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາແລ້ວ, ການອອກວິຊາຈະຢຸດຊົ່ວຄາວໃນຂະນະທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຕີລາຄາຄືນໃໝ່ທຸກວິວັດການສະເໜີພິຈາລະນາອະນຸມັດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນການເຂົ້າໄປຕັ້ງຖິ່ນຖານຂອງຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການໜູນຊ່ວຍ”. ໄລຍະເວລາສຳລັບການກະທຳນີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຍົກອອກມາຢ່າງຈະແຈ້ງ. ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດຖືກຜົນສະທ້ອນລວມມີ ໂຊມາລີ, ລັດເຊຍ, ອີຣານ, ອາບການິດສະຖານ, ບຣາຊິນ, ນີເຊລີ ແລະ ໄທ. ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາ ຍັງບໍ່ທັນຍົກອອກຄຳເຫັນກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

​(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

