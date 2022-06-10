ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ, ຟີລິບປິນ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຕໍ່ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກແຫ່ງເສລີພາບ ແລະ ເປີດກວ້າງ
ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ອາເມລິກາແລ້ວ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການສົມທົບກັນລະຫວ່າງສອງປະເທດລວມມີຄູ່ຮ່ວມມືພາກລັດ - ເອກະຊົນ ໃນບັນດາຂົງເຂດຄື: ເສດຖະກິດ, ພະລັງງານສະອາດ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນ. ສອງຝ່າຍກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງ ສຳພັນທະມິດ ອາເມລິກາ - ຟີລິບປິນ ຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນຢູ່ພາກພື້ນ ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ແລະ ໃນທົ່ວໂລກ.ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Marcos ແລະ ທ່ານນາງຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ Wendy Sherman ກໍ່ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບກາລະໂອກາດເພີ່ມທະວີສຳພັນທະມິດລະຫວ່າງສອງປະເທດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
ກ່າວຄຳເຫັນຕໍ່ວົງການນັກຂ່າວພາຍຫຼັງການພົບປະ, ທ່ານນາງ Wendy Sherman ໄດ້ຢັ້ງຢືນຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງສອງປະເທດ ໃນການຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນໂດຍອີງໃສ່ກົດໝາຍ. ທ່ານນາງ Wendy Sherman ກໍ່ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ເລື່ອງ ຟີລິບປິນ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຂອບເສດຖະກິດ ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ເຊິ່ງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຫາກໍ່ປະກາດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາງ Wendy Sherman ໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຟີລິບປິນ ທ່ານ Teodoro Locsin. ສອງຝ່າຍໄດ້ເຕື້ອງເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການຮັກສາ ມະຫາສະຫມຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກແຫ່ງເສລີພາບ ແລະ ເປີດກວ້າງ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືສະພາບການຢູ່ຢູແກຼນ ກໍ່ຄືຜົນສະທ້ອນໃນທົ່ວໂລກ ຂອງວິກິດການຢູ່ທີ່ນີ້.