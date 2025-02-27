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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄວາມ​ອາດ​ສາ​ມາດ​ຈັດ​ວາງ​ພາ​ສີ​ສຳ​ລັບ ທອງ​ແດງ ນຳ​ເຂົ້າ

ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ລົງນາມໃນຄຳສັ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພິຈາລະນາຄວາມສາມາດຈັດວາງພາສີສຳລັບສິນຄ້າທອງແດງນຳເຂົ້າ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ກ່າວຄຳເຫັນໃນການຖະແຫຼງຂ່າວ (ພາບ: THX/TTXVN)

ວັນທີ 25 ກຸມພາ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Donald Trump ລົງນາມໃນຄຳສັ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພິຈາລະນາຄວາມສາມາດຈັດວາງພາສີສຳລັບສິນຄ້າທອງແດງນຳເຂົ້າໃນສະພາບການ ທ່ານຊອກຫາວິທີສ້າງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ອາເມລິກາ ຄືນໃໝ່ສຳລັບໂລຫະປະເພດນີ້, ເຊິ່ງເຄີຍນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການຜະລິດລົດຍົນ, ຍານພາຫະນະ, ກ່ຳປັ່ນ ແລະ ອຸປະກອນການທະຫານປະເພດອື່ນໆ.

ຕາມຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ຊີ້ນຳທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ Howard Lutnick ສືບສວນເລື່ອງຈັດວາງອັດຕາພາສີໃໝ່ ຕາມມາດຕາ 232 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເປີດກວ້າງການຄ້າປີ 1962, ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີຈັດວາງບັນດາຂໍ້ຈຳກັດນຳເຂົ້າ ຖ້າຫາກວ່າ ສິນຄ້ານຳເຂົ້າຊະນິດໜຶ່ງນາບຂູ່ເຖິງຄວາມຊຸດໂຊມດ້ານຄວາມວະຫງົບແຫ່ງຊາດຂອງ ອາເມລິກາ. ການກະທຳດັ່ງກ່າວໄດ້ດຳເນີນເມື່ອທ່ານ Trump ພວມນຳໃຊ້ພາສີເພື່ອຊຸກຍູ້ຂົງເຂດຜະລິດຂອງ ອາເມລິກາ, ຫຼຸດຜ່ອນການຂາດດຸ່ນການຄ້າຂອງ ອາເມລິກາ ແລະ ບັນລຸໄດ້ບັນດາເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍອື່ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື້ອບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຫວຽດນາມ ຢືນຢັນຄວາມມານະພະຍາຍາມເພື້ອບັນດາເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ການຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດບັນດາ SDG ຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ລະດົມການເຂົ້າຮ່ວມ, ການປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ກາຍເປັນວຽກງານລວມຂອງທຸກຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
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