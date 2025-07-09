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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ຕ​ະຫຼາດ​ນຳ​ເຂົ້າຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ກະ​ເສດ, ​ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂ​ອງ​ດົງ, ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ຕາມກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ຜ່ານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ການຜະລິດກະສິກຳເປັນປົກກະຕິດ້ວຍວົງເງິນສົ່ງອອກບັນລຸເກືອບ 34 ຕື້ USD, ໃນນັ້ນ ອາເມລິກາ ນຳໜ້າຕະຫຼາດນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ, ດ້ວຍອັດຕາສ່ວນກວ່າ 21%, ຖັດມາແມ່ນ ຈີນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.
ການປຸງແຕ່ງປ່າເພື່ອສົ່ງອອກ (ພາບ: Vietnam+)

ຜ່ານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຮັບຮູ້ການເຕີບໂຕຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງຫຼາຍປະເພດສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນກະເສດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຫຼັກແຫຼ່ງ. ກ່ຽວກັບໂຄງປະກອບການຕະຫຼາດ, ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ, ຄາດວ່າມູນຄ່າການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ສິນໃນນ້ຳຂອງ ຫວຽດນາມ ໄປຍັງ ອາເມລິກາ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 16%; ຈີນຫຼຸດລົງ 0,7%; ຍີ່ປຸ່ນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 25,5%. ທ່ານ ເຈິ່ນຢາລອງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫວຽດນາມ ຖືວ່າ:

        “ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ 6 ເດືອນທ້າຍປີ, ຂະແໜງຈະປະຕິບັດມະຕິ, ບົດສະຫຼຸບຂອງສູນກາງ ກໍຄືບັນດາຍຸດທະສາດ, ໂຄງການ, ແຜນຮ່າງ, ແຜນຜັງ, ແຜນການພັດທະນາຂອງບັນດາຂົງເຂດໃນຂະແໜງຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ພິເສດ, ປະຕິບັດແຜນການຂອງກະຊວງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດເປົ້າໝາຍເຕີບໂຕທົ່ວຂະແໜງ ແລະ ວົງເງິນການຄ້າສົ່ງອອກ 65 ຕື້ USD ຂອງທັງປີ.”

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອາຊຽນ ຮຽກຮ້ອງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕ່ໍ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາເລເຊຍ ກໍ່ເນັ້ນໜັ້ກເຖິງບັນດາບຸລິມະສິດ ໃນການຮ່ວມມືທີ່ແທ້ຈິງຄືການເຊື່ອມຕໍ່, ການຄຳ້ປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ ສະບຽງອາຫານ, ການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ການສຶກສາ, ການແພດສາທາລະນະສຸກ ແລະດິນຟ້າອາກາດ.
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