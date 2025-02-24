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ຂ່າວສານ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ດັບ​ສູນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ໜຶ່ງ​ສັງ​ກັດ​ອົງ​ການ Al – Qaeda ຢູ່ ຊີ​ຣີ

ກຳລັງຂອງກອງບັນຊາການສູນກາງ ອາເມລິກາ ໄດ້ “ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ຊີຣີ, ເຮັດໃຫ້ Wasim Tahsin Bayraqdar, ໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງອົງການກໍ່ການຮ້າຍ Hurras al – Din ເສຍຊີວິດ”.
ນາຍທະຫານ ອາເມລິກາ ລາດຕະເວນຢູ່ແຂວງ al-Hasakeh, ຊີຣີ (ພາບ: AFP/TTXVN)

ວັນທີ 22 ກຸ່ມພາ, ກອງທັບ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນໄດ້ດັບສູນສະມາຊິກຂັ້ນສູງຄົນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມ Hurras al – Din  ສັງກັດອົງການ Al – Qaeda ຢູ່ ຊີຣີ, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖະແຫຼງຍຸບເລີກໃນເດືອນກ່ອນ, ໃນການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດນີ້.

ຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບ ອາເມລິກາ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກຳລັງຂອງກອງບັນຊາການສູນກາງ ອາເມລິກາ ໄດ້ “ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ຊີຣີ, ເຮັດໃຫ້ Wasim Tahsin Bayraqdar, ໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງອົງການກໍ່ການຮ້າຍ Hurras al – Din ເສຍຊີວິດ”. ອົງການຕິດຕາມສິດທິມະນຸດ ຊີຣີ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ອັງກິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການບຸກໂຈມຕີໄດ້ປະຕິບັດດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແນໃສ່ລົດໂອໂຕຄັນໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ Bayraqdar ເສຍຊີວິດ. ນີ້ແມ່ນບັ້ນບຸກໂຈມຕີຫຼ້າສຸດຂອງ ອາເມລິກາໃນປີ ເພື່ອແນໃສ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຢູ່ ຊີຣີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

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ລຳວົງ ລາວ ມໍລະດົກວັດທະນະທຳບໍ່ເປັນວັດຖຸຂອງມວນມະນຸດ - ວາດຟ້ອນຂອງຄວາມສະໜິດຕິດພັນ

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ຜ່ານການເວລາ, ວາດຟ້ອນນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນວັດທະນະທຳຂອງ ລາວ.
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