ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ດັບສູນສະມາຊິກຂັ້ນສູງຂອງກຸ່ມໜຶ່ງສັງກັດອົງການ Al – Qaeda ຢູ່ ຊີຣີ
ວັນທີ 22 ກຸ່ມພາ, ກອງທັບ ອາເມລິກາ ຢັ້ງຢືນໄດ້ດັບສູນສະມາຊິກຂັ້ນສູງຄົນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມ Hurras al – Din ສັງກັດອົງການ Al – Qaeda ຢູ່ ຊີຣີ, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຖະແຫຼງຍຸບເລີກໃນເດືອນກ່ອນ, ໃນການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຂອງປະເທດນີ້.
ຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບ ອາເມລິກາ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ກຳລັງຂອງກອງບັນຊາການສູນກາງ ອາເມລິກາ ໄດ້ “ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີທາງອາກາດຢູ່ທາງທິດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອ ຊີຣີ, ເຮັດໃຫ້ Wasim Tahsin Bayraqdar, ໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳຂັ້ນສູງຂອງອົງການກໍ່ການຮ້າຍ Hurras al – Din ເສຍຊີວິດ”. ອົງການຕິດຕາມສິດທິມະນຸດ ຊີຣີ ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ອັງກິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການບຸກໂຈມຕີໄດ້ປະຕິບັດດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແນໃສ່ລົດໂອໂຕຄັນໜຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ Bayraqdar ເສຍຊີວິດ. ນີ້ແມ່ນບັ້ນບຸກໂຈມຕີຫຼ້າສຸດຂອງ ອາເມລິກາໃນປີ ເພື່ອແນໃສ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຢູ່ ຊີຣີ.