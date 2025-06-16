ຂ່າວສານ
ອາເມລິກາ ຊັ່ງຊາການເພີ່ມເຕີມ 36 ປະເທດເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ຫ້າມເຂົ້າເມືອງ ອາເມລິກາ
ຕາມການແນະນຳພາຍໃນຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໂດຍສື່ມວນຊົນ ອາເມລິກາ ຄັດສະເໜີ, ອົງການນີ້ໄດ້ກຳນົດ 36 ປະເທດ ທີ່ພວມເປັນໜ້າວິຕົກກັງວົນອາດສາມາດຖືກຫ້າມເດີນທາງໄປມາຢ່າງສິ້ນເຊິ່ງ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງຖ້າບໍ່ບັນລຸໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງອາເມລິກາ ພາຍໃນຮອບເວລາ 60 ວັນ. ບັນດາປະເທດນີ້ລວມມີ: Angola, Cameroon, Bhutan, Burkina Faco, Cabo Verde, Campuchia, Cote d'Ivoire, Congo, Djibouti, Dominica, Egypt, Ethiopia, Ghana, Nigeria…
ບັນດາເຫດຜົນເຊິ່ງບັນດາປະເທດນີ້ຖືກອາເມລິກາ ນຳເຂົ້າບັນຊີລາຍຊື່ຫ້າມເດີນທາງໄປມາ ລວມມີການບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືໃນການເນລະເທດພົນລະເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າອອກຈາກ ອາເມລິກາ ເມື່ອມີຄຳສັ່ງ, ພົນລະເມືອງຂອງບັນດາປະເທດນີ້ໝົດວິຊາ ຢູ່ ອາເມລິກາ ກາຍກຳນົດວິຊາ, ພົນລະເມືອງຂອງບັນດາປະເທດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກໍການຮ້າຍ, ຕ້ານຊາວຢິວ ແລະ ອາເມລິກາ.